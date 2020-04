La saison de 73 buts de Lionel Messi a été un triomphe … et un désastre pour Barcelone

Quiconque a suivi la carrière de Lionel Messi peut, s’ils y pensent vraiment, repérer le moment où ils se sont rendu compte qu’il est meilleur que tout footballeur qu’il ait jamais vu. Pour moi, ce moment a été sa performance de cinq buts contre le Bayer Leverkusen en UEFA Champions League.

Ces pauvres âmes ne sont pas de mauvais joueurs.

Chaque membre de cette gamme Leverkusen avait un pedigree solide. Ils ont commencé pour leurs équipes nationales respectives, ou ont eu au moins une saison où ils étaient considérés comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga, ou ont finalement été vendus à un club plus riche pour beaucoup d’argent. Les milieux de terrain étaient défensifs et les attaquants travaillaient dur. Même s’ils n’avaient rien à voir avec le talent de Barcelone, ils auraient dû être très difficiles à affronter. C’est une programmation qui aurait dû être, à tout le moins, frustrante.

Mais ils n’ont pas ralenti Messi pendant une seconde. Il les accéléra, comme si le match se jouait sur une glace et que Messi avait des patins tandis que les défenseurs de Leverkusen portaient des baskets. Il n’est pas difficile d’imaginer Messi marquer cinq buts contre un adversaire de qualité, mais il est incroyable de voir à quel point il a pu le rendre facile. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il n’y avait personne comme Messi.

C’étaient les buts 44-48 de la saison record de 73 buts de Messi, un exploit qui n’a jamais été égalé dans le football de haut niveau avant ou après cette saison 2011-12. Si les compétitions de clubs européens conservent leurs formats actuels, personne ne pourra jamais les battre.

Mais même si cela a facilité la plus grande saison individuelle de tous les temps, Barcelone a également découvert que gagner des titres n’est pas aussi simple que de donner à Messi autant de chances de marquer que possible. La saison la plus époustouflante de Messi s’est soldée par un échec colossal du point de vue de l’équipe, et Barcelone a appris depuis qu’une superstar – même s’il est le meilleur joueur que le sport ait jamais vu – ne peut pas porter une équipe par lui-même.

Le comment et le pourquoi

Messi et Cristiano Ronaldo ont inscrit plus de 50 saisons de buts maintenant que les fans ont pris cet accomplissement pour acquis. Mais lorsque les deux ont marqué 53 buts au cours de la saison 2010-11, la sagesse conventionnelle a déclaré que c’était aussi élevé que n’importe qui pouvait aller. Diego Forlan, un ballon d’or de la Coupe du monde et double vainqueur de la chaussure d’or européenne, a totalisé 35 buts en un an. Thierry Henry est passé à 39 ans. La légende brésilienne Ronaldo a déjà eu une saison de 47 buts et ne s’est plus jamais approchée de cette marque.

Alors que nous pensions que nous avions vu le summum, le manager de Barcelone, Pep Guardiola, a passé la pré-saison 2011 à concevoir un nouveau système qui donnerait la priorité, par dessus tout, à donner à Messi autant de chances de marquer que possible. La saison précédente de Messi – sa première en tant qu’avant-centre de départ du Barça – s’est bien déroulée de façon spectaculaire, mais Guardiola pensait qu’il pourrait tirer encore plus de sa superstar. Guardiola a également senti que son système 4-3-3 commençait à être découvert et il voulait intégrer la nouvelle signature Cesc Fabregas dans l’équipe.

La solution de Guaridola a été de faire pivoter son ancienne configuration avec un système 3-4-3 qui avait un milieu de terrain en diamant et aucun aileron traditionnel. La forme de l’équipe et la qualité des joueurs au centre du milieu de terrain ont permis à Barcelone de submerger ses adversaires au centre du terrain. Le système était également peu orthodoxe; Les adversaires de Barcelone n’avaient jamais rien vu de tel.

Peut-être que nous aurions dû savoir ce qui venait de Messi sur la base de sa performance dans la Supercopa de España. Il a absolument déchaîné Pepe – un grand défenseur coriace qui pourrait assommer la plupart des gens avec un coup de poing – pour son premier but de la saison.

Les deux buts de Messi au match aller, un match nul 2-2 à l’extérieur, ont donné à Barcelone une grande chance de remporter le trophée. Son équipe a eu du mal à contenir l’attaque du Real Madrid dans le match retour, mais Messi a marqué deux autres buts, dont un vainqueur à la 88e minute.

Messi maintiendrait ce rythme fulgurant de buts marqués pendant 10 mois, presque sans interruption.

Le meilleur des 73

Bien que la destruction de cinq buts de Leverkusen soit la performance Messi la plus célèbre de sa campagne de records, mon préféré est sa destruction totale de l’Atlético Madrid. Il a réussi un tour du chapeau – buts 10-12 pour la saison, tous avant la fin septembre – et on aurait dit qu’il aurait pu marquer plus. Il a forcé un but contre son camp et a été victime de plusieurs fautes à la fin des descentes de slalom à travers plusieurs défenseurs qui avaient l’impression qu’ils allaient finir avec des tirs au but.

Messi a marqué son 15e de la saison quelques semaines plus tard contre Racing Santander, et a montré tout ce qui le rend si spécial devant le but. Il a complètement embarrassé deux défenseurs et le gardien de but en trois touches. Avant qu’ils ne réalisent ce qui s’était passé, le ballon était à l’arrière du filet.

Les buts 34-36 contre Malaga ont été parmi ses meilleurs travaux. Le premier, un en-tête, était hors de caractère pour le magicien miniature. Mais les deux suivants étaient le genre que seul Messi marque. Le deuxième, il était entouré de cinq défenseurs, et pourtant il semblait qu’aucun d’entre eux ne pouvait s’approcher de lui. Il aurait aussi bien pu jouer en open space. Le troisième, il a franchi un défi difficile de son coéquipier international Martin Demichelis, puis allumé les jets et brûlé le reste de la défense.

Au milieu de la saison, Messi a frappé un coup franc impossible à regarder pour marquer n ° 43 et terroriser l’Atlético Madrid une deuxième fois. Atléti s’est plaint que Messi avait tiré avant de savoir que le jeu était en direct, mais un mur et un gardien de but parfaitement positionnés n’auraient rien pu faire. À ce jour, il s’agit sans doute du but de coup franc le plus impressionnant de Messi.

L’objectif n ° 61 aurait peut-être été le plus esthétique du groupe. C’était le Barca vintage, avec Messi et Iniesta jouant une combinaison parfaite un-deux, et Iniesta fournissant une assistance de roue arrière.

Tout au long de cette saison, j’ai eu l’impression que Messi produisait à ce niveau chaque semaine. Malheureusement pour Barcelone, les coéquipiers de Messi n’étaient pas à la hauteur de son calibre.

Messi ne peut pas tout faire

Quelle que soit la formation, le Barça a été mis en place pour nourrir les opportunités de tir de Messi. Guardiola a fait tourner les meneurs de jeu Fabregas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta et Thiago Alcantara, et en de rares occasions, ils ont mis les quatre sur le terrain en même temps. Pour les adversaires, se concentrer sur le ralentissement de Messi était presque impossible, car tant de joueurs différents pouvaient le frapper avec des passes créatives sous n’importe quel angle.

Mais il y avait un problème.

Je pense que la saison 2011-12 de Messi est la meilleure saison individuelle que l’on ait jamais connue dans les sports d’équipe professionnels, mais une seule personne ne peut jusqu’à présent prendre une équipe que dans le football. Une équipe de construction experte sans étoiles peut étouffer une équipe avec le plus grand joueur de la Terre et un tas de pièces dépareillées.

Au moment où El Clásico roulait en décembre, le Barça était loin derrière le Real Madrid, malgré l’héroïsme de Messi. Le 3-4-3 de Pep manquait de solidité défensive, et le Barça n’avait pas d’autre finisseur impitoyable pour alléger sa superstar. Les sommets les plus élevés du Blaugrana étaient beaucoup plus élevés que ceux du Real Madrid, mais l’équipe de Ronaldo et du manager Jose Mourinho était beaucoup plus cohérente.

Le Real Madrid avait perdu un match et en avait tiré un jusque-là, tandis que le Barça en avait perdu un et en avait tiré quatre. Mais Barcelone a réduit de trois points l’avance de son rival en Liga grâce à une masterclass Messi à l’Estadio Santiago Bernabeu.

Messi n’a pas marqué – en fait, il est même rarement entré dans la surface de réparation. Mais il a été universellement acclamé comme le meilleur joueur sur le terrain. Il est devenu meneur de jeu pour ses coéquipiers, mettant en place Fabregas et Alexis Sanchez pour terminer ses mouvements. Le match a montré à quel point Messi était à son meilleur: s’asseoir dans une position plus profonde, choisir des passes pour les coureurs devant lui et arriver tard dans la surface de réparation pour nettoyer les poubelles après une sauvegarde ou un blocage initial. Mais cette stratégie ne peut fonctionner que si les joueurs devant lui se mobilisent.

Fabregas et Sanchez ont livré ce jour-là au Bernabeu, mais ils n’ont jamais eu la touche finale fatale des précédents coéquipiers de Messi, Samuel Eto’o et Thierry Henry, ou de ses futurs coéquipiers, Luis Suarez et Neymar.

Un match plus tard, le Barça a perdu les points gagnés à El Clásico. Fabregas a marqué en première mi-temps contre son rival local, l’Espanyol, mais n’a pas tenté un tir dans la seconde moitié de ce qui s’est terminé par un match nul 1-1. Sanchez avait l’air de ne pas pouvoir terminer son dîner et a été transporté. Un autre match nul contre Valence et une défaite contre Osasuna ont suivi, mettant ainsi fin à la course au titre de la Liga en février.

Mais au moins Barcelone avait encore une Ligue des Champions pour laquelle jouer … ah, bon sang.

L’héritage de la meilleure saison jamais jouée

Barcelone a remporté la Copa del Rey à la fin de la saison 2011-12, mais les supporters du Barça ne se remémorent pas exactement cette saison. Au lieu de cela, il se souvient de la saison où Chelsea a éliminé le Barça de la Ligue des champions et le Real Madrid a enregistré un record de 100 points.

La saison s’est déroulée pour le Barça une semaine en avril lorsque Mourinho et le manager de Chelsea, Roberto Di Matteo, sont arrivés à la même conclusion: ils ont dû fermer Messi à tout prix, même si cela signifiait laisser les autres joueurs talentueux grands ouverts.

Et donc, lors des deux matches de Ligue des Champions contre Chelsea et à El Clásico, Messi n’a pas marqué. Il a bien joué dans les trois matchs, trouvant régulièrement des coéquipiers ouverts pour les tirs, mais ils ne pouvaient pas non plus marquer. Fabregas, Sanchez et Pedro s’étouffèrent.

L’idée de Guardiola de commencer la saison avait du sens: si Messi est le meilleur buteur du monde, entourons-le de bons joueurs de soutien désintéressés qui peuvent lui donner autant de tirs que possible. Mais sans un finisseur secondaire, les équipes pourraient s’en tirer avec l’essaimage de Messi et ignorer ses partenaires. Barcelone n’avait pas de plan B.

Les échecs de Barcelone 2011-12 et les succès ultérieurs des équipes de Messi dans lesquelles il joue un rôle plus profond tandis que d’autres agissent comme des braconniers, suggèrent que nous ne verrons peut-être plus jamais rien de semblable à sa saison de 73 buts. Même si un autre joueur de niveau Messi émerge, ils ne seront probablement pas utilisés de la même manière que lui. La leçon de cette saison est qu’il est facile de planifier une partie contre une équipe avec un seul point focal, même si ce joueur est le meilleur que le sport ait jamais vu.

C’est pourquoi Barcelone finirait par acheter Neymar, même s’il n’avait pas fait ses preuves en Europe, et l’accord de signature le mettrait en difficulté juridique. Et c’est pourquoi ils ont dû signer Luis Suarez au lendemain de sa morsure d’un adversaire pour la troisième fois. Avec ces deux joueurs aux côtés de Messi, Barcelone a remporté un triplé en 2014-15, remportant la Ligue des champions, la Liga et la Copa del Rey au cours de la même saison.

Messi peut porter des joueurs moyens à la lutte pour le titre, mais il est à son meilleur lorsque l’adversaire doit également respecter le score de ses coéquipiers. Il est trop bon dans un rôle de meneur de jeu plus profond pour être un braconnier de buts.

Ce qui veut dire quelque chose, étant donné que lorsqu’on lui a demandé de jouer comme attaquant principal, il a marqué 73 fois. Messi n’a pas pu aider Barcelone à surmonter ses défauts structurels, mais il a quand même accompli le travail qui lui avait été confié à la perfection. Il était dans le mauvais rôle, avec les mauvais joueurs autour de lui, mais la saison 2011-12 était Messi à son meilleur.