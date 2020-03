La saison de Formule 1 débutera en juin après l’annulation du Grand Prix d’Australie et le report des courses de Bahreïn, du Vietnam et de la Chine

Les patrons de la Formule 1 devraient retarder le début de la nouvelle saison 2020 jusqu’en juin après le report des Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison a été annulé vendredi, à peine 90 minutes avant le début des essais, après le retrait de McLaren de l’événement après qu’un de leurs mécaniciens se soit révélé positif pour COVID-19.

La Formule 1 est le dernier sport touché par l’épidémie de coronavirus

Et maintenant, la course du week-end prochain à Bahreïn, qui devait se dérouler à huis clos, et la course inaugurale à Hanoi, la capitale du Vietnam, ont depuis été annulées.

Vendredi après-midi, les chefs de la Formule 1 ont publié une déclaration affirmant qu’ils “prévoyaient de commencer le championnat d’Europe fin mai”.

Cependant, selon la Press Association, il est plus probable que cela sera repoussé jusqu’au Grand Prix d’Azerbaïdjan, prévu au 7 juin au plus tôt.

Dans l’état actuel des choses, la saison devrait se terminer à Abu Dhabi le 29 novembre.

Cependant, l’AP prétend également que la course pourrait être repoussée jusqu’en décembre pour laisser la place au Grand Prix de Chine déjà reporté le mois prochain, et que la course à Hanoi devrait être replacée dans un calendrier redéfini.

En conséquence, la Formule 1 et la FIA prévoient de commencer le Championnat d’Europe à la fin du mois de mai, mais compte tenu de la forte augmentation des cas de COVID-19 en Europe ces derniers jours, cela sera régulièrement réexaminé. # F1

– Formule 1 (@ F1) 13 mars 2020

Le Grand Prix des Pays-Bas, la première course aux Pays-Bas depuis 36 ans, doit avoir lieu le 3 mai, mais il pourrait maintenant être déplacé en août, avec la pause estivale habituelle du sport supprimée. Jusqu’à 18 courses pourraient être organisées en six mois.

Le Grand Prix historique de Monaco, qui se déroulera le 24 mai, pourrait devenir la plus grande victime du sport, alors qu’il n’y aurait peut-être pas de place pour les courses à Bahreïn et en Espagne.

Il n’est pas prévu de reporter le GP d’Australie à Melbourne plus tard dans l’année.

“L’échelle est énorme”, a déclaré Ross Brawn, patron de F1 en sport automobile. «Nous voulons essayer de reconstruire la saison de Formule 1, mais nous devons être réalistes quand cela peut recommencer.

«Les équipes survivent grâce à leur financement des courses. Chaque course que vous perdez a un impact.

«Il y a une forte résilience en Formule Un et nous avons des plans pour reconstruire la saison et essayer d’accueillir autant de courses perdues.

«Les gens doivent faire preuve de tolérance quant à la façon dont nous construisons le reste de l’année, et les équipes sont au bon endroit pour comprendre cette nécessité.»

Bien qu’ils aient initialement prévu d’aller de l’avant, les chefs de F1 ont abandonné le GP d’Australie après que McLaren se soit retiré de la course d’ouverture, et maintenant d’autres courses ont suivi

Calendrier de Formule 1 2020

15 mars – Grand Prix d’Australie (annulé)

22 mars – Grand Prix de Bahreïn (reporté)

5 avril – Grand Prix du Vietnam (reporté)

19 avril – Grand Prix de Chine (reporté)

3 mai – Grand Prix des Pays-Bas

10 mai – Grand Prix d’Espagne

24 mai – Grand Prix de Monaco

7 juin – Grand Prix d’Azerbaïdjan

14 juin – Grand Prix du Canada

28 juin – Grand Prix de France

5 juillet – Grand Prix d’Autriche

19 juillet – Grand Prix de Grande-Bretagne

2 août – Grand Prix de Hongrie

30 août – Grand Prix de Belgique

6 septembre – Grand Prix d’Italie

20 septembre – Grand Prix de Singapour

27 septembre – Grand Prix de Russie

11 octobre – Grand Prix du Japon

25 octobre – Grand Prix des États-Unis

1er novembre – Grand Prix de Mexico

15 novembre – Grand Prix du Brésil

29 novembre – Grand Prix d’Abu Dhabi

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui avait déjà profondément critiqué la décision du sport de se diriger vers Melbourne, a salué la décision de la F1.

“La réalité est, c’est vraiment grave avec des gens qui meurent tous les jours”, a déclaré Hamilton, qui a quitté l’Australie vendredi, sur Twitter.

“Beaucoup de gens [are] malades et même s’ils ne le sont pas, beaucoup de gens [are] être affecté financièrement et émotionnellement. “

Quatorze employés de McLaren ont été placés en quarantaine après avoir été en contact avec leur collègue infecté, qui a été testé positif pour le virus jeudi soir.

Pendant ce temps, tous les membres de l’équipe de course Mercedes de Hamilton ne se rendront pas à leur siège à Brackley au cours des quinze prochains jours pour éviter le risque de transmettre une maladie qui a tué plus de 5 000 personnes.

