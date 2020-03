La saison de Serie A pourrait être anéantie par le coronavirus et se terminer avec le classement actuel, admet la fédération italienne de football

La saison de Serie A pourrait être terminée en raison de l’épidémie de coronavirus, a reconnu la fédération italienne de football (FIGC).

Le football national en Italie a déjà été suspendu jusqu’au 3 avril, le pays entier étant bloqué en raison de la propagation rapide du virus COVID-19.

La Juventus pourrait être sacrée championne sans frapper un autre ballon

Et maintenant, il y a des doutes quant à la poursuite de la campagne, le président de la FIGC, Francesco Ghirelli, confirmant que le match final a peut-être déjà été joué.

“Nous évaluons l’idée que chaque ligue décidera de manière autonome de la prochaine étape”, a-t-il déclaré après avoir assisté à un sommet mardi.

«L’idée est de terminer la saison en jouant à tous les matchs, mais nous devons aussi considérer les options alternatives. Parmi ces options, il n’y a pas l’attribution du Scudetto (titre de la ligue), l’attribution à l’aide du tableau actuel ou l’organisation des matches de barrage. »

Si la table finale était décidée en utilisant le classement actuel, la Juventus serait sacrée championne après avoir dépassé d’un point la Lazio avec une victoire 2-0 sur l’Inter Milan dimanche.

Pendant ce temps, Lecce, SPAL et Brescia seraient relégués car ils constituent actuellement les trois derniers.

L’Italie est le deuxième pays le plus touché après la Chine et les derniers chiffres montrent 631 décès et 10 149 cas confirmés.

