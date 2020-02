La saison MVP de Lamar Jackson était différente des autres

Toutes les saisons MVP ne sont pas créées égales. Il y en a qui font dire aux gens, bien sûr, je suppose que Tom Brady était le joueur le plus précieux de la ligue. Mais comment définissez-vous la valeur, de toute façon? Il était le meilleur joueur, mais si vous enlevez Brady des Patriots, Bill Belichick pourrait probablement encore obtenir 10 victoires sur cette liste – et c’est à ce stade que mes yeux brillent.

Ensuite, il y a des saisons MVP quand les gens disent, merde, [insert name here]!, et vous n’avez pas besoin d’ajouter autre chose. C’est ce qui s’est passé en 2019, alors que Lamar Jackson a organisé la saison la plus sacrée depuis, enfin, Patrick Mahomes en 2018. Mais bien que les fans de la NFL aient été gâtés au cours des deux dernières saisons, ces performances sont toujours spéciales. Pensez-y plutôt comme des saisons MVP olympiques: des réalisations athlétiques incroyables qui ne se produisent qu’une fois tous les quatre ans environ. La saison 2019 de Jackson appartient à la même conversation que 2011 d’Aaron Rodgers, 2007 de Tom Brady, 2004 de Peyton Manning, 1999 de Kurt Warner, 1994 de Steve Young, Joe Montana de 1989 et Dan Marino de 1984. Une saison pour les âges.

Samedi soir, lors de la cérémonie des honneurs de la NFL, la ligue a couronné Jackson en tant que MVP – juste la deuxième sélection unanime de l’histoire. Alors que la saison de Jackson s’est terminée tôt aux mains des Titans dans la ronde de division de l’AFC, la sortie choquante des Ravens ne devrait pas éclipser à quel point sa saison était spéciale.

Commençons par les chiffres. La ligne de passage de Jackson est remarquable. Il a réussi 66,1% de ses tentatives et accumulé 3 127 verges par la passe et 36 touchés en 15 matchs, avec seulement six interceptions. Il a ajouté que 1206 verges au sol supplémentaires sur 176 courses avec sept autres scores.

L’efficacité avec laquelle Jackson a guidé l’attaque de Baltimore est remarquable. Il avait en moyenne 8,2 verges nettes ajustées par tentative et avait un QBR (81,9) qui était plus de cinq points plus élevé que quiconque. Ses 6,9 verges au sol par course sont plus élevés que les verges au passage par tentative de neuf quarts qualifiés, dont Carson Wentz et Tom Brady. Saviez-vous que le pourcentage de toucher des roues de 9,0 de Jackson était supérieur à 8,6 de Mahomes en 2018? (Les jus Lamar qui comptent un peu en enregistrant moins de tentatives de passes à cause de toute sa précipitation, mais quand même!)

Jackson a également connu la meilleure saison de précipitation de tous les quarts de l’histoire de la ligue, et ce n’est pas loin. Il a battu le record d’une saison de Michael Vick pour les verges au sol QB de 167 verges malgré un match de moins que Vick. Et alors qu’aucun QB ne s’était précipité pour 70 verges par match avant cette saison, Lamar a éclipsé 80. En fait, il avait le huitième plus grand verge par match de la ligue, quelle que soit sa position. C’était plus que Saquon Barkley, Leonard Fournette, Mark Ingram, Aaron Jones, Todd Gurley, Alvin Kamara, Melvin Gordon, Le’Veon Bell… vous avez l’idée. Pas mal pour un quart-arrière!

Mais les statistiques n’expliquent pas complètement ce que Jackson a fait cette saison. Il est sans doute le joueur le plus insaisissable depuis Barry Sanders, donc naturellement il brille le plus lorsque vous le regardez sur bande. Il y a littéralement trop de faits saillants de Lamar pour un seul article – et vous en avez probablement déjà vu la plupart – alors en retirons quelques-uns pour montrer à quel point Jackson était incroyable cette saison:

Vous pensez peut-être qu’il est étrange de mettre en évidence une course de 5 mètres sur un deuxième et un 17 dans un match que les Corbeaux ont perdu, mais c’est à ce moment-là qu’il a commencé à cliquer pour moi que Jackson est peut-être le meilleur coureur que j’ai jamais vu . C’est la pièce qui m’a marqué toute la saison. Lamar court avec un niveau ridicule de contrôle corporel – et la façon dont il a mis l’ailier défensif des Chiefs Alex Okafor sur le cul est à couper le souffle. Jackson a tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans un coureur: des jeux vidéo, une vitesse au niveau du brûleur et une agilité féline. Mais parfois, il en a plus que ça aussi. Sur un certain nombre de pistes cette saison, il a démontré une telle sensation pour l’espace physique sur le terrain de football qu’il pourrait vous faire croire qu’il a les sens de Spidey. Il a régulièrement transformé des courses qui n’auraient dû aller nulle part en gros morceaux de métrage, et des courses qui auraient dû aller pour un gros morceau en touchés. A-t-il des yeux derrière la tête? Ou est-il en fait un Jedi?

Mais n’oublions pas non plus les temps forts qui passent. Ce qui me frappe chez Jackson en tant que passeur, c’est à quel point il se tient calmement dans la poche. Il n’est pas nerveux et ne recule jamais avec l’intention de se démener. Vous vous attendez à ce que Lamar s’appuie sur sa capacité de se précipiter comme une béquille, mais il le fait rarement. Malgré cela, il peut toujours tuer des équipes avec son mouvement dans la poche, comme il l’a fait pour les Browns lors du touché de la semaine 16:

Comment Cleveland est-il censé défendre cela? Non seulement Lamar accroche-t-il dur dans la poche, mais il effleure virtuellement son poignet et lance le ballon sur le terrain. Jackson peut déposer un centime aussi facilement qu’il peut s’arrêter sur un seul – tout compte fait, il a plus d’outils pour choisir une défense adverse que n’importe quel autre joueur.

Jackson a redéfini ce qu’un quart-arrière peut faire en 2019. Les équipes de la NFL chercheront sans aucun doute à imiter ce succès dans les années à venir – ne soyez pas surpris si les quarts mobiles commencent à décoller des planches de repêchage au cours des prochaines saisons. À tout le moins, un joueur comme Jackson n’arrivera plus jamais à la fin du premier tour.

Mais il n’y a qu’un seul Jackson, et il n’y a jamais eu qu’une seule saison comme son 2019. Quelle que soit la façon dont cela s’est terminé pour lui et les Ravens, la performance de Jackson mérite tous les éloges.