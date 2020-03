La saison NBA a été suspendue en raison de préoccupations liées à COVID-19

La NBA a suspendu sa saison 2019-20 jusqu’à nouvel ordre, suite à l’annonce mercredi que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert aurait été testé positif au COVID-19.

Plus tôt mercredi, Gobert avait été inscrit comme «absent» pour le match sur route des Jazz contre le Thunder d’Oklahoma City. Selon Royce Young d’ESPN, il a été testé pour COVID-19 avant le tipoff.

Tipoff n’est jamais arrivé. Alors que les joueurs se préparaient à commencer le match, un membre du personnel médical de Thunder est entré sur le sol et a commencé une conversation avec les trois arbitres. Chris Paul, le président de la National Basketball Players Association, aurait demandé: «Qu’est-ce qui ne va pas avec Rudy?» au banc de Jazz. Les joueurs se sont ensuite retirés dans les vestiaires, où les entraîneurs et les arbitres ont également suivi.

La situation est devenue surréaliste alors que la diffusion et les divertissements dans l’arène se poursuivaient, la mascotte du Thunder lançant des t-shirts à la foule et tirant des coups sur le terrain avec le dos tourné vers le panier. À un moment donné, une équipe de jeunes pom-pom girls a été amenée à jouer, suivie d’une représentation de Frankie J, qui était censée être le spectacle de la mi-temps.

Environ 30 minutes après la pause du début du match, il a été officiellement reporté. “Vous êtes tous en sécurité”, a déclaré l’annonceur de l’AP en demandant aux fans de partir. Une fois que les fans ont quitté l’arène, un groupe de participants a essuyé les deux bancs d’équipe et les joueurs étaient détenus dans les vestiaires pour les tests. Bientôt, la nouvelle du test positif de Gobert est devenue publique et la ligue l’a rapidement suivie en suspendant la saison et en publiant un communiqué.

Plus tard mercredi, le Jazz a publié sa propre déclaration.

La suspension de la saison intervient après une escalade des rapports tout au long de mercredi au milieu de l’épidémie de coronavirus que la NBA envisageait de jouer à des jeux sans fans en raison de la préoccupation croissante que des événements à grande échelle pourraient propager le virus. À San Francisco, les Golden State Warriors avaient déjà décidé de jouer leur match du jeudi soir contre les Nets sans fans, conformément à une interdiction à l’échelle de la ville de grands rassemblements publics, et la ligue semblait tendre vers cette même réalité.

Maintenant, il y a plus de problèmes que la sécurité des ventilateurs à régler. Sam Amick de l’Athletic a rapporté que non seulement toute l’équipe Thunder sera testée pour COVID-19, mais les équipes que le Jazz a récemment jouées le feront probablement aussi. Il y a deux jours, lors d’une séance de presse, Gobert a touché en plaisantant des microphones et des enregistreurs appartenant à des journalistes, à qui la ligue avait demandé de rester à 6 à 8 pieds des joueurs lors des interviews. Cette politique, en plus de ne garder que du «personnel essentiel» dans les vestiaires, a été l’une des premières que la ligue a instituée alors que la menace du virus augmentait aux États-Unis.

L’émission ESPN de Mavericks-Nuggets a tenu à montrer des bouteilles de désinfectants pour les mains distribuées avant l’arène. Pendant ce temps, la plupart des matchs de mercredi se sont poursuivis comme prévu, bien que Pelicans-Kings, le seul match qui n’avait pas commencé lorsque la NBA a fait son annonce, a été annulé avant le coup d’envoi. On ne sait pas quand aura lieu le prochain match NBA.

Cette pièce a été mise à jour mercredi soir.