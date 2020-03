La saison surprise de Miami monte-t-elle en flammes?

“Notre défense n’est pas là où nous voulons qu’elle soit – pour l’instant”, a insisté l’entraîneur des Heat, Erik Spoelstra, quelques jours seulement après que son équipe ait cédé 117 points aux Nets, puis les perdants de sept matchs de suite et 124 points aux Knicks, qui sont les Knicks, en pertes consécutives. Ce fut une rupture de semaines en gestation. Le parfum de l’impressionnant début de saison de Miami avait caché une défense contre l’acidité. De grands efforts en matière de couverture se sont transformés en de bons efforts, puis en insuffisants. Les erreurs se sont intensifiées et aggravées, jusqu’à ce qu’une équipe de talents défensifs capables prenne l’habitude de jouer sous elle-même.

Spoelstra l’a compris, c’est pourquoi il a cadré la saison de Heat, rhétoriquement parlant, par sa persistance. “C’est le mot clé”, a-t-il dit. “Encore.” Ce même jour, Miami avait utilisé son temps d’entraînement pour approfondir sa défense, un effort pour aligner plus étroitement ce qui pourrait être avec ce qui serait. «Aujourd’hui, il s’agissait de solutions, de travailler sur certaines choses, de regarder des films et de pousser notre groupe à passer à un niveau différent», a expliqué Spoelstra.

C’était il y a sept semaines. D’une manière ou d’une autre, la défense contre la chaleur n’a fait que se détériorer davantage dans le temps depuis, culminant en février lugubre qui est devenu le pire mois défensif de la saison à Miami. Rien de tout cela n’a beaucoup de sens. Jimmy Butler et Bam Adebayo, les All-Stars qui dirigent l’équipe en minutes de nuit, sont des défenseurs de première classe. En termes de tactique, Spoelstra pourrait être le meilleur entraîneur défensif du match. Pourtant, depuis le 1er décembre – un échantillon de trois mois et 42 matchs – le Heat se classe au 22e rang défensif, juste en dessous d’une équipe de Warriors à quelques degrés de distance de la G League. Avec les Sixers en difficulté, le mois dernier aurait été une occasion parfaite pour le Heat de revendiquer la piste intérieure sur la quatrième tête de série dans l’Est. Au lieu de cela, Miami a perdu sept de ses 11 derniers matchs, permettant à l’une des équipes à domicile les plus dominantes de la ligue de se rapprocher de l’avantage du terrain.

La chute de la défense contre la chaleur

Mois



Note défensive



Classement













Mois



Note défensive



Classement















octobre



99,3



7e











novembre



105



8e











décembre



111,1



22e











janvier



111,4



15e











février



113,7



21e

















Données des statistiques avancées de la NBA

Ceci est un portrait de la vulnérabilité. Sans aucun arrêt pour se replier, le Heat a perdu contre les Cavs, les Hawks et les Timberwolves, malgré une avance au quatrième trimestre dans chacun de ces matchs. Toute série de sauteurs manqués peut désormais mettre Miami en danger; la preuve la plus humiliante est venue lorsque le Minnesota, sans Karl-Anthony Towns, a volé un match avec une séquence de 17-3 dans les trois dernières minutes et demie. Butler et Adebayo étaient sur le terrain pour cette fusion, aux côtés de nouveaux ajouts Andre Iguodala et Jae Crowder – de solides défenseurs à part entière. Même les files d’attente de chaleur les plus fiables théoriquement saignent désormais régulièrement des points, si ce n’est à cause de pertes d’effort, puis à cause du type de mauvaise communication qui rend impossible la coagulation d’un schéma:

Si vous attrapez une partie aléatoire de Heat, vous enregistrerez probablement une poignée de jeux exceptionnels réalisés par leurs adversaires. Il est facile d’écrire ces séquences dans le cadre de la vie dans la NBA; parfois un garde aussi talentueux que D’Angelo Russell vient de percer un pull-up rapide 3, peu importe la couverture contre lui. Regardez une série de jeux Heat successivement, et ces jeux apparemment exceptionnels forment un modèle. Vous remarquerez peut-être que le débutant débutant Kendrick Nunn semble se bloquer sur les écrans d’une manière qui peut jeter une possession entière dans le désarroi. Vous verrez que Crowder, qui vient de rejoindre l’équipe à la date limite des échanges, semble parfois jouer un style de couverture plus lâche que tout le monde sur le sol – au point que son intérêt pour une voie de dépassement lui fait perdre de vue sa mission. Vous noterez combien d’équipes ont commencé à viser Duncan Robinson, en le parcourant écran après écran jusqu’à ce qu’il casse:

Le Heat utilise une défense de base assez conservatrice avec des variations en fonction du personnel impliqué. Par exemple, Spoelstra a préféré que ses gros morceaux retombent sur le mur de la peinture lors de la défense du pick-and-roll, mais a donné à Adebayo, en particulier, plus de liberté pour changer quand une confrontation l’exige. Butler ou Iguodala pourraient faire de même sur un écran éloigné du ballon, selon les autres défenseurs impliqués. Robinson joue selon un ensemble de règles différent. C’est son travail dans la pièce ci-dessus de se montrer à l’écran pour retarder l’action avant de revenir à son homme. Malheureusement pour le Heat, ce style de défense les rend quelque peu vulnérables aux processus répétitifs. Une fois que l’homme de Robinson (Joe Harris) a défini un écran initial, tout ce qu’il a à faire est de le retourner pour forcer Robinson, qui est déjà au-dessus de sa tête, à couvrir deux fois le sol.

Bien sûr, ce n’est qu’une partie du problème pour Miami. Même lorsque les Heat éliminent Robinson du sol, ils ont du mal à contenir la balle comme l’exige leur schéma. Lorsque les gardes et les ailes ne parviennent pas à rester attachés à leurs affectations, ils forcent Adebayo hors de position, laissant la voie exposée. Si Adebayo n’est pas positionné juste ainsi, la chaleur pourrait alors avoir à tourner trop pour compenser. Tout écart peut alimenter directement une réaction en chaîne. C’est le plus difficile à gérer lorsqu’un étirement 5 est impliqué, ce qui oblige Adebayo à défendre deux joueurs à la fois qui pourraient être à 15 pieds l’un de l’autre:

Adebayo était tellement préoccupé par la fermeture de Kristaps Porzingis qu’il n’a jamais tout à fait glissé sur le chemin de Luka Doncic. Cela a tiré Butler de l’aile et a donné à Maxi Kleber, un tireur à 38% de longue portée, assez de temps pour tricoter un pull avant d’en mettre un 3. L’intérêt d’un système défensif est de prioriser certaines menaces tout en en concédant d’autres. Dernièrement, le Heat a pris trop à la légère certaines de ces concessions. Reculer dans la couverture augmente le degré de difficulté lorsqu’il s’agit de contester des pull-up pulls, mais cela ne signifie pas que Seth Curry devrait ressortir pour 37 points lors du tir de 13 sur 15. Selon Synergy Sports, Miami gère plus de défense de zone que toute autre équipe de la ligue, mais doit toujours s’étendre aux tireurs et les forcer à faire des appels difficiles à la volée. Une grande équipe défensive va déjouer la prémisse de la façon dont elle devrait perdre. Pourtant, lorsque les Heat tentent ce genre de défi, leurs intentions ont un moyen de s’emmêler. Quelqu’un bascule alors qu’il ne devrait pas, s’engage à aider trop tôt ou ouvre un piège qui laisse le côté faible exposé. Avec toutes les règles conditionnelles concurrentes régissant le fonctionnement de la défense – changer ceci mais pas cela, zone maintenant mais pas alors, montrer ici mais pas là – Miami pourrait être victime de sa propre ambition élastique.

Lorsque ce type de défense adaptative clique, cela ressemble aux Raptors dans les séries éliminatoires de 2019. Dans le cas contraire, cela ressemble à ceci:

Miami a surmonté cette erreur particulière pour remporter une victoire sur les Nets samedi et a survécu à un déluge de Curry et Porzingis pour battre les Mavs vendredi. Deux victoires minces ne changent pas sensiblement le fait que la défense contre la chaleur est dans la zone de danger. Que se passera-t-il si l’attaque de Miami se refroidit même le moins du monde? Comment l’équipe réagira-t-elle si les frustrations commencent à déborder? Jusqu’à présent, les Heat n’ont connu que le plaisir de Good Vibes Jimmy Butler; que se passe-t-il s’il commence à voir dans ses coéquipiers de Miami toutes les qualités irritantes qu’il a trouvées à Chicago, au Minnesota et à Philadelphie? À tout le moins, les Heat ont clairement articulé l’argument contre leur propre prétention au titre. Il s’agit d’une équipe intelligente, profonde et bien équilibrée qui a joué l’une des pires défenses du quatrième trimestre de toute la ligue. Miami a été si décevante sur la route qu’elle ne peut pas courir le risque d’une série de premier tour sans avantage sur le terrain, et pourtant elle pourrait jouer dans cette position.

La défense contre la chaleur devrait être meilleure que cela. Et encore …

Le mot clé est un verdict en soi.

