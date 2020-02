La sanction de l’UEFA pourrait envoyer le club … en quatrième division!

Le non-respect des règles du fair-play financier de Manchester City pourrait avoir des conséquences plus importantes que la sanction bien connue infligée par l’UEFA à l’équipe anglaise: une amende de 30 millions d’euros et une interdiction de jouer des compétitions européennes pour les deux prochaines années. Selon la presse anglaise, elle aussi cela pourrait être un penalty en Premier League qui pourrait conduire Pep Guardiola à jouer en Ligue 2, La quatrième division du football anglais.

Selon des informations du journal anglais Independent, la violation des règles du Financial Fair Play par Manchester City qui a déjà coûté une sanction de l’UEFA, Cela pourrait également avoir des conséquences sur le championnat national. L’équipe de Pep Guardiola est désormais exposée à une possible réduction de points qui pourrait même envoyer en Ligue Deux, un scénario cependant qui semble «peu probable» pour l’instant pour des médias comme celui indiqué ou le Daily Star, qui est également Ils font écho à l’information.

Le problème est que tout club doit fournir informations vraies pour obtenir une licence Premier Leagueet ces informations devraient correspondre à celles fournies à l’UEFA. Récemment, les comités de Premier League avaient discuté de la possibilité d’imposer une sanction en cas de violation des règles et cela prévoit une perte de points et cela pourrait même porter la descente vers la Ligue Deux, la quatrième catégorie de football anglais après la Premier League, le Championship et la League One.

Manchester City a l’intention de répondre à la sanction de l’UEFA et aura recours au tribunal d’arbitrage sportif “dès que possible”, selon le communiqué publié par l’équipe anglaise vendredi après-midi une fois la sanction connue.