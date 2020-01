La Scottish Football Association s’apprête à annoncer l’interdiction aux enfants de moins de 12 ans de jouer au football

Les enfants écossais pourraient être interdits de diriger des ballons de football à l’entraînement en raison des liens entre le sport et la démence.

Il a été affirmé que la Scottish Football Association annoncerait l’interdiction pour les joueurs de moins de 12 ans plus tard ce mois-ci après la publication d’un rapport qui a découvert que les anciens footballeurs professionnels étaient trois fois et demi plus susceptibles de mourir d’une maladie dégénérative du cerveau que non-footballeurs.

Une interdiction similaire est en place depuis 2015 aux États-Unis mais la SFA deviendrait le premier pays européen à imposer une telle restriction.

La SFA devrait annoncer cette décision historique plus tard ce mois-ci

C’est une décision qui serait bien accueillie par le duo talkSPORT Alan Brazil et Ally McCoist.

McCoist a déclaré: «C’est clairement un sujet qui est très très important en termes de maladie causée par la tête du ballon.

“Les sondages ont prouvé qu’il y a un élément à cela et si nous regardons certains des grands joueurs que nous avons perdus, vous devez donc dire qu’il y a définitivement quelque chose dedans.”

Un porte-parole de la FA écossaise a déclaré: «Depuis la publication de l’influence du football sur la santé tout au long de la vie et le risque de démence [FIELD] étude de l’Université de Glasgow sur le lien entre le football et la démence vers la fin de l’année dernière, la Scottish FA a travaillé en étroite collaboration avec les auteurs de la recherche – qui comprend le médecin et le conseiller médical de l’équipe nationale masculine, le Dr John MacLean – et des acteurs plus larges du football. examiner les mesures pratiques que le sport national dans ce pays peut prendre pour réduire les risques dans le domaine des traumatismes crâniens.

«Étant donné que l’étude a été entreprise à l’aide des dossiers médicaux des footballeurs écossais, il incombe à l’organe directeur national de ce pays d’adopter une approche responsable mais proportionnée aux résultats.

«L’équipe présidentielle de Rod Petrie et Mike Mulraney, ainsi que le directeur général Ian Maxwell, ont tenu à ce que toutes les options possibles soient ouvertes à la discussion mais que toute recommandation finale soit prise avec les conseils des experts médicaux.

«À cette fin, des discussions productives ont eu lieu sous les auspices des conseils de jeu professionnels et non professionnels de la Fédération écossaise, ainsi que du conseil principal, sur les mesures préventives proactives, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes d’âge plus jeunes.

«Nous avons l’intention de finaliser ces propositions avec les parties concernées dès le début et de plus amples détails seront annoncés par la suite.»

L’association pour les traumatismes crâniens Headway a appelé à la poursuite des recherches.

Le chef de la direction de Headway, Peter McCabe, a déclaré dans un communiqué: «À la lumière de la récente étude entreprise par l’Université de Glasgow qui a suggéré que les joueurs de football professionnels ont un risque plus élevé de maladies neurodégénératives que le grand public, il semble être intéressant de considérer un tel mouvement.

«Il est compréhensible que les entraîneurs et les parents recherchent des éclaircissements sur cette question. Il est donc essentiel que davantage de recherches soient menées pour bien comprendre quels risques, le cas échéant, sont liés à la direction de ballons de football modernes légers. »

La déclaration a poursuivi: «Il y a des questions sur la limite d’âge et les spéculations suggèrent que ce sera 12 ans. Cela en déduit qu’un enfant de 13 ans peut diriger le ballon en toute sécurité. Comment savons-nous que c’est le cas?

«La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, en l’absence de recherches significatives sur le jeu moderne, est celle où nous tirons la ligne en termes de risque acceptable par rapport aux récompenses que nous savons qu’un exercice sain peut apporter.»

Regardez Alan Brazil et Ally McCoist discuter de la décision de la SFA sur talkSPORT, ci-dessus…

