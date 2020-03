La Seconde Guerre mondiale a entraîné l’abandon du football anglais et à son retour, Liverpool a remporté la ligue et le meilleur buteur a reçu des testicules de singe.

C’est un ensemble malheureux de circonstances pour Liverpool…

Un premier titre de Premier League et un premier championnat de haut niveau en 30 ans étaient à leur portée; mais ça a frappé.

Une pandémie mondiale a frappé, le coronavirus, qui a fait des ravages sur le calendrier sportif.

Le monde est un endroit effrayant en ce moment avec plus de 15 000 décès confirmés en raison de COVID-19

Tout le football en Angleterre est fermé jusqu’au 30 avril au moins, et les suggestions qu’il sera de retour début mai sont optimistes.

Selon les rapports, les autorités souhaitent que la saison reprenne à partir du 1er juin, et si les matchs revenaient à cette date, cela aurait été un remarquable 83 jours depuis le dernier match de Premier League; Défaite 4-0 de Leicester contre Aston Villa le 9 mars.

Cela établirait un nouveau record de haut vol pour la plus longue attente entre les matches, Birmingham, Bolton et Manchester City devant tous attendre 70 jours entre les matches lors du «Big Freeze» de 1962/63.

Il y a eu beaucoup de reports au cours de cet hiver, le plus froid jamais enregistré en Angleterre depuis 1740, la FA Cup ayant été durement touchée. Fait remarquable, il a fallu 66 jours pour boucler les 32 matchs de troisième ronde – avec 261 reports!

La finale elle-même a dû être repoussée de trois semaines, mais au moins, la saison de la Ligue de football a été jouée jusqu’à son terme, Manchester United levant la FA Cup et Everton remportant la couronne de première division.

Une seule fois auparavant, la saison a été complètement interrompue.

Liverpool se dirigeait vers le titre de Premier League – leur succès a-t-il été retardé ou annulé complètement?

Il y a une légère chance que cela puisse être le résultat de ce mandat, avec le vice-président de West Ham, Karren Brady, écrivant que la saison devrait “être annulée et déclarée nulle et non avenue” si les jeux restants ne peuvent pas se poursuivre.

Si la pandémie continue et que le football ne peut pas reprendre dans un délai raisonnable, il est difficile de s’opposer à l’annulation de la saison pour s’assurer que la campagne 2020/21 puisse commencer à temps.

Une crise sanitaire mondiale suivrait la Seconde Guerre mondiale et serait la seule raison pour laquelle une saison de football anglais n’a pas été jouée jusqu’à son terme.

Le football a été suspendu entre 1915-19 en raison de la Première Guerre mondiale, bien que la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à l’Allemagne le 4 août 1914 n’ait pas affecté la saison 1914/15, qui s’est achevée avec Everton remportant la ligue d’un point.

Le football n’a cependant pas survécu à la déclaration de guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939.

Le troisième tour des matches de la Ligue de football a été joué la veille de la Grande-Bretagne a rejoint la guerre contre les puissances de l’Axe, et avec la déclaration de guerre, la saison a été abandonnée.

Blackpool menait la Première Division au moment de l’annulation de la saison, Leeds United occupant la dernière place. Étant donné que seulement trois matchs ont été joués, il est compréhensible que les Tangerines n’aient pas obtenu le titre, alors que Liverpool serait mérité les vainqueurs de la Premier League 2019/20 si la campagne se terminait maintenant, car ils n’ont besoin que de deux victoires supplémentaires pour assurer la sécurité mathématique de l’argenterie. .

Mais certains diront que la saison devrait être déclarée nulle et non avenue, mettant fin à tous les débats sur les vainqueurs de titre, les promotions, les relégations et les qualifications européennes.

Une telle décision serait le coup le plus dur pour Liverpool, bien qu’il y ait une raison pour que les Reds soient optimistes – car l’histoire est de leur côté.

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré que la Premier League s’était engagée à 100% à terminer la saison

Étant donné qu’une seule autre saison a été abandonnée dans l’histoire du football anglais, il n’y a qu’un seul exemple à regarder; mais c’est de bon augure pour Liverpool.

Ce sont les géants d’Anfield qui ont remporté le premier titre de haut vol après l’annulation de la saison 1939/40 et la suspension du football de ligue jusqu’en 1946.

Ils ont terminé en tête de la première division, un point devant Manchester United et Wolves, et deux points d’avance sur Stoke en quatrième. Ce fut une course au titre remarquablement serrée et pleine de drame, et le mauvais temps a fait que Liverpool n’a pas obtenu le titre avant le 14 juin – deux semaines après avoir disputé son dernier match de la saison.

Les Wolves avaient été à 11 points d’avance en haut du tableau à un moment donné mais un effondrement tardif signifiait qu’ils devaient battre Liverpool lors de leur dernier match, bien qu’ils aient perdu 2-1, ce qui a placé les Reds à la première place à la fin de leur campagne.

Cependant, Stoke pourrait toujours remporter la première division en moyenne si elle battait Sheffield United le 14 juin, ce match étant parmi plus de 140 reporté tout au long de la saison, un terrible hiver ayant fait des ravages dans le calendrier du football.

Les Blades ont cependant remporté la victoire, ce qui a valu à Liverpool leur cinquième couronne de championnat.

L’équipe de Liverpool 1946/47 comprenait les légendes d’Anfield Bob Paisley (en haut à gauche) et Billy Liddell (en bas à gauche). L’ancien demi-centre de West Ham, George Kay (à droite) était directeur

Le match serré de Manchester United – ils ont terminé la saison en deuxième place – a été le premier des trois finalistes consécutifs en première division, et il leur a fallu attendre 1952 pour enfin mettre la main sur le titre pour la première fois en 41 ans.

Les loups, une des puissances du football d’après-guerre, se sont vantés du meilleur buteur de la Première Division en 1946/47.

Dennis Westcott a inscrit 38 buts cette saison pour remporter le titre de meilleur buteur, bien qu’il n’ait disputé que 35 matches de championnat avec les Wolves de troisième place. Sa forme incroyable serait due à un traitement conçu par l’ancien manager, le major Frank Buckley, qui a été initié à l’idée d’injecter des tranches de testicule de singe aux joueurs par le médecin russe qui a lancé le processus, Serge Voronoff.

Buckley a déclaré à propos du traitement de la glande de singe: «Pour être honnête, j’étais plutôt sceptique à propos de ce traitement et j’ai pensé qu’il valait mieux l’essayer d’abord moi-même.

«Le traitement a duré trois ou quatre mois. Bien avant la fin, j’ai ressenti tellement d’avantages que j’ai demandé aux joueurs s’ils seraient prêts à le subir et c’est ainsi que le traitement des glandes s’est généralisé à Molineux. »

Le major Buckley a quitté les Wolves en 1944, mais quelques années plus tard, le score prolifique de Westcott a fait du traitement de la glande de singe le sujet du football anglais.

Westcott a connu une saison magnifique devant le but, prétendument à cause des injections

«Le traitement était censé être responsable de l’amélioration du taux de réussite et de la force physique de l’équipe de Buckley, ce qui a conduit d’autres directeurs de club à [ask about] le traitement », écrit l’historien Paul Dimeo dans History of Drug Use in Sport. “Le manager de Portsmouth, Jack Tinn, a mis ses joueurs dessus pour le reste de la saison.”

À l’autre bout de la table, c’était une mauvaise nouvelle pour Brentford et Leeds, qui ont été relégués de façon catégorique.

Les Blancs, en particulier, ont subi une campagne torride, avec seulement six victoires à leur nom en 42 matchs pour terminer la saison avec seulement 18 points.

Il faudra neuf années entières avant de revenir dans l’élite, terminant deuxième de la deuxième division en 1955/56 sous la tutelle du légendaire Sunderland à l’intérieur de l’attaquant Raich Carter et avec John Charles sous une forme étincelante, comme le Gentle Giant a marqué 29 objectifs pour renvoyer les géants d’Elland Road dans la Première Division.

