La semaine COVID-19 a tout changé avec Malcolm Gladwell

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par l’auteur à succès et podcasteur Malcolm Gladwell pour discuter des pires scénarios de coronavirus, pourquoi l’Amérique a attendu trop longtemps pour réagir et n’a pas écouté les experts assez tôt, ce que les gens peuvent faire pour empêcher les choses de s’aggraver et combien de temps nos distractions préférées (sports, films, etc.) pourraient être suspendues jusqu’à ce que la vie recommence à se sentir en sécurité.

