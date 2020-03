La série A est suspendue jusqu’en avril par un coronavirus en Italie

Il Comité National Olympique Italien informé ce jour que tous les événements sportifs dans ce pays seront suspendus jusqu’au vendredi 3 avril prochain pour le thème Coronavirus. Pour cette raison, le Série A doit s’arrêter pendant 12 jours pour l’achèvement.

Le journaliste MisterChip, qui a utilisé son compte personnel pour communiquer faire connaître la situation. De même, il a fait allusion à la possibilité suspension hypothétique de la prochaine Eurocup 2020.

Cela signifie que, si l’Eurocup n’est pas suspendu, la Serie A n’aura pas de dates disponibles pour jouer tous les jours du championnat.

Il convient de noter qu’au cours des deux dernières semaines, divers matchs de Serie A ils ont été joués à huis clos ou ont dû passer par le déclenchement de Coronavirus. En outre, la réunion des Ligue Europa entre l’Inter Milan et Ludogorets Il a également été touché par la même situation.

Cette suspension met non seulement la prochaine en danger Eurocupmais aussi Jeux olympiques de Tokyo 2020. Et, les jours précédents, Japon a décidé de suspendre Ligue de football et le début de la Ligue de baseball En outre, d’autres événements sportifs tels que Formule 1 se déroulera sans ventilateurs dans les tribunes.

