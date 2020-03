La Serie A italienne reprendra le 3 mai

▲ Zlatan Ibrahimovic a lancé la campagne GoFundMe pour demander aux supporters et à la communauté du football de contribuer en espèces au profit des hôpitaux Humanitas dans le nord de l’Italie, où la pandémie a fait des ravages.Photo Twitter: @acmilan

Rome Le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a déclaré que la série A pourrait reprendre le 3 mai après la pandémie de Covid-19, alors que les cas de coronavirus augmentent dans le football européen.

Si tout se passe bien, le tournoi devrait reprendre le 3 mai, a déclaré Spadafora. Du moins, nous l’espérons. Ensuite, nous évaluerons si ce sera avec ou sans public, selon la situation, a-t-il ajouté.

À son tour, Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, a indiqué que jouer à partir du 3 mai permettrait à la ligue de terminer la saison avant le 30 juin. Mais si cela n’est pas possible, une modification du format devra être effectuée.

Il a souligné que grâce au report de la Coupe Euro, ce que nous voulions, nous avons plus de dates pour récupérer les matchs reportés dans l’espoir de pouvoir terminer avant le 30 juin, sinon, comme l’Espagne l’a déjà fait, nous demanderons la possibilité de continuer jouer en juillet, a-t-il ajouté.

Il a souligné qu’une baisse de salaire pour les footballeurs ne devrait pas être taboue en cette période d’urgence. Nous devons tous nous asseoir à une table, c’est une période de crise pour tous et nous sommes appelés à un geste de grande responsabilité.

L’Italie est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus avec deux mille 978 décès et 35 mille 713 cas. La série A a été l’un des premiers tournois de football à être suspendu en raison de la pandémie.

Pendant ce temps, le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, a révélé que 10 membres de l’équipe ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus, dont trois sont hospitalisés. Brescia a confirmé que trois de ses employés étaient positifs pour Covid-19.

La situation empire, dans le club, nous avons 10 personnes touchées par cette maladie, a déclaré Commisso à la chaîne américaine Sky Sport Italia.

Parmi les joueurs concernés figurent l’attaquant italien Patrick Cutrone, le défenseur argentin Germán Pezzella et l’attaquant serbe Dusan Vlahovic. L’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a lancé la campagne GoFundMe pour demander aux fans et aux joueurs de contribuer en espèces au profit des hôpitaux Humanitas dans le nord de l’Italie, une région qui est parmi les plus touchées par le virus.

En Espagne, Alavés a annoncé que 15 cas positifs avaient été diagnostiqués par Covid-19 au sein du campus. Il a expliqué que les personnes infectées sont trois des premiers joueurs de l’équipe, sept membres du personnel d’entraîneurs et cinq employés du club.

Alavés est la troisième équipe de la première division du football espagnol directement touchée par le nouveau coronavirus, après l’Espanyol et Valence.

Le Real Valladolid et Osasuna ont rejeté les tests Covid-19 que les organisateurs de la ligue espagnole leur ont fournis, soulignant qu’aucun de ses membres ne présente de symptômes et ne souhaite pas bénéficier d’un privilège.

Il est vrai que la ligue nous les a mis à disposition, mais nous ne les avons pas réalisés pour des critères médicaux et sociaux. Nous pensons qu’il y a des groupes beaucoup moins bénéficiaires et avec plus de besoins. Ce sont eux qui devraient avoir la priorité, a déclaré David Espinar, directeur du cabinet présidentiel de Valladolid. Face à la pandémie, la ligue anglaise tiendra une réunion avec les clubs ce jeudi pour discuter de ce qui va se passer cette saison. Les dirigeants du concours débloqueront 50 millions de livres (53 millions d’euros) pour aider les clubs en difficulté financière en raison de la suspension.

La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a prolongé jusqu’au 5 mai la cessation des matches de la phase de groupes de la Copa Libertadores 2020.

