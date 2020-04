La série A veut revenir après Pâques

L’Italie commence à voir possible que le football reprenne. S’il y a quelques semaines, ils ont assuré depuis le pays transalpin que certains clubs voyaient de plus en plus près qu’ils ne joueraient plus, maintenant ils commencent à voir de la lumière au bout du tunnel. Tel que publié par le Corriere dello Sport, le ministre italien des Sports et de la Jeunesse, Vicenzo Spadafora et le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, se sont rencontrés pour discuter du retour de la Serie A.

Les deux dirigeants devraient se rencontrer à nouveau à la fin de la semaine prochaine pour clôturer la date de retour finale. L’intention est de reprendre le concours après Pâques. A priori, le gouvernement italien prévoit de prolonger la période de détention jusqu’au 2 mai, de sorte que la ligue ne reprendra que trois semaines plus tard. C’est le terme que les clubs auraient établi pour affiner, encore une fois, leurs joueurs et ainsi réaliser une mini-saison.

Lors de la prochaine réunion, ils fixeront la date exacte de retour au travail, bien qu’elle soit nuancée. Les footballeurs étrangers qui sont placés en rétention dans leurs pays respectifs devront être mis en quarantaine pendant 14 jours à leur retour en Italie., ce qui retardera leur intégration dans l’équipe et donc la première phase de réadaptation de l’équipe serait perdue, car il est obligatoire de les empêcher d’infecter le reste des coéquipiers en cas de coronavirus. C’est le cas, par exemple, de Cristiano Ronaldo.

Gravina a promis à Spadafora lors de la réunion qu’une commission médicale étudierait un protocole scientifique pour reprendre l’entraînement sans problème. L’idée qu’ils ont est de revenir en petits groupes et non pas tout le personnel en même temps pour éviter les infections. De la Fédération italienne, ils développent un protocole qui garantit la santé des joueurs, du personnel d’entraîneurs et de tout le personnel de l’équipe.