La signature de Josh Norman est un autre pari intelligent

Josh Norman retrouve l’entraîneur qui l’a aidé à devenir une star. Quelques semaines après que Washington ait libéré Norman à des fins de plafonnement, l’ancien demi de coin All-Pro a accepté un accord d’un an avec les Bills et Sean McDermott.

McDermott a passé quatre saisons à entraîner Norman en tant que coordinateur défensif des Panthers, une séquence qui comprenait la saison 2015 qui s’est terminée par une sélection All-Pro pour Norman. Selon Mike Garafolo, de NFL Media, il n’a jamais vraiment été le même après avoir quitté le programme de McDermott et sa familiarité avec le système a été l’un des principaux facteurs de sa signature avec Buffalo.

L’accord de Norman lui rapportera 6 millions de dollars, mais la valeur pourrait atteindre 8 millions de dollars avec des incitations. Est-ce qu’il réussira assez bien pour gagner cet argent maintenant qu’il est de retour avec son ancien entraîneur? Et les Bills ont-ils obtenu une bonne valeur pour un corner qui est clairement à la baisse de sa carrière?

Notons l’accord…

Les Bills sont entrés dans l’intersaison avec beaucoup d’argent à dépenser, donc ce n’est pas comme s’ils prenaient un gros risque financier ici. Norman entrera très certainement dans la formation de départ, se plaçant juste derrière Tre’Davious White sur le tableau de profondeur comme coin n ° 2 de l’équipe, qui avait été un sujet de préoccupation pour l’une des meilleures défenses de la ligue en 2019.

Compte tenu de cela, les Bills obtiennent une assez bonne affaire, car un plafond de 6 millions de dollars se classerait au 30e rang des corners en 2020 – et c’est avant que la libre agence repousse sûrement ce classement. Donc, même si Norman ne rajeunit pas sa carrière, Buffalo ne vivra pas pour regretter ce contrat. Et si le changement de décor mène à une saison de rebond, nous considérerons ce mouvement comme l’un des meilleurs de l’intersaison.

La grosse affaire que Norman a signée à Washington a créé des attentes qu’il n’allait jamais rencontrer. Même pendant sa meilleure saison en tant que pro – sa campagne de 2015 en Caroline – il n’a jamais été le coin d’arrêt qu’il était censé être. Les Panthers ont utilisé un plan de zone lourde qui laissait rarement Norman sur une île. Il devait simplement rester au sommet des routes et se fier à son instinct (plutôt qu’à son athlétisme) pour jouer. À Washington, on lui a demandé d’en faire plus, à la fois mentalement et physiquement, et les résultats étaient… pas excellents.

Au cours des dernières années, Norman a été trop souvent du mauvais côté des faits saillants. Les jeux acrobatiques et les lectures intelligentes se sont estompés et ont été remplacés par des bustes de couverture et des itinéraires verticaux que Norman n’a pas pu suivre.

Le simple fait de passer à une défense mieux entraînée devrait permettre d’améliorer les performances. Je ne sais pas si Norman sera jamais le meneur de jeu qu’il était en Caroline, mais McDermott devrait être en mesure de convaincre au moins un jeu solide de 32 ans. À Buffalo, Norman jouera principalement des couvertures de zone, où il est à son meilleur. Selon Sports Info Solutions, la zone des Bills a joué sur 70% des snaps de passes au cours de la seconde moitié de la saison, l’un des taux d’utilisation les plus élevés de la ligue.

Plus précisément, les majors de la défense de Buffalo dans Quarters et Cover 3. C’est juste dans la timonerie de Norman. Dans les deux couvertures, Norman sera invité à garder des itinéraires devant lui. Même à ce stade de sa carrière, il est capable de le faire. Dans ces couvertures, Norman pourra également garder les yeux sur le quart-arrière et faire des jeux de balle.

(Selon Sports Info Solutions, Norman n’a joué que 108 snaps de couverture dans Trimestres et Cover 3 combinés en 2019. Par comparaison, Tre’Davious White en a joué 248.)

Avec les Blancs de l’autre côté, le dernier défenseur des Bills devrait avoir de nombreuses occasions de jouer. C’est une configuration idéale pour une défense: d’un côté, vous avez un vrai joueur de verrouillage (blanc) qui forcera les quarts-arrière à se tourner vers ses options auxiliaires; de l’autre côté, vous avez un joueur qui lit et réagit et qui a montré sa capacité à mettre la main sur le ballon. Ajoutez une paire de sécurités intelligentes et créatives à Micah Hyde et Jordan Poyer, plus une ruée vers les passes productives, et vous avez l’étoffe d’une défense contre les passes d’élite.

Si Norman est même à 80% du joueur qu’il était en Caroline, passer contre cette défense des Bills sera une proposition risquée pour les adversaires. Et s’il ne le fait pas, Buffalo peut facilement passer à autre chose sans subir de gros problèmes financiers. Voilà le genre de «risques» que vous voulez prendre à cette période de l’année.

Grade: A

