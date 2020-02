La signature de Man Utd en janvier par Bruno Fernandes par rapport à Cristiano Ronaldo … mais Solskjaer dit qu’il ressemble plus à Paul Scholes

Le nouveau recruteur de Manchester United, Bruno Fernandes, a été comparé à Cristiano Ronaldo avant son déménagement à Old Trafford – mais Ole Gunnar Solskjaer dit que c’est une autre légende des Red Devils que l’as du Portugal est similaire.

Fernandes a achevé son déménagement tant attendu à Manchester l’avant-dernier jour de la fenêtre de janvier, United ajoutant ensuite l’attaquant Odion Ighalo en prêt le jour de l’échéance.

Le milieu de terrain portugais, qui rejoint le Sporting dans son pays natal, devrait faire ses débuts avec les Red Devils aujourd’hui contre les Wolves – et vous pouvez écouter le match complet EN DIRECT sur talkSPORT!

. – .

Fernandes a mis le stylo sur papier pour un contrat de cinq ans et demi plus tôt cette semaine

Tony Cascarino explique pourquoi Marcelo Bielsa de Leeds est le manager parfait pour Manchester United

Beaucoup s’attendent à ce que Fernandes joue pour United et résolve l’un de leurs plus gros problèmes – leur échec à marquer des buts au milieu de terrain.

Il a été un finisseur prolifique avec le Sporting – marquant 33 buts la saison dernière et en ajoutant 15 supplémentaires ce trimestre – et s’il est à moitié aussi bon pour United, le joueur de 25 ans sera considéré comme un succès.

Une telle forme de but a valu à Fernandes des comparaisons avec l’icône d’Old Trafford Cristiano Ronaldo, bien que Solskjaer voit plus de Paul Scholes dans sa nouvelle signature.

“C’est un milieu de terrain qui marque et aide, un peu comme Paul Scholes”, a expliqué le patron de United. «Il peut frapper une balle de façon fantastique.

«Il a une technique tellement merveilleuse mais il va aussi obtenir des passes décisives sur les sets et sur sa gamme de passes.

“Il est un type similaire à Scholesy: fougueux, passionné, déteste perdre et même numéro [18] sur le dos de la chemise. “

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Leicester vs Chelsea (samedi, 12h30) – talkSPORT

Hull vs Brentford (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Bournemouth vs Aston Villa (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Man United vs Wolves (samedi, 17h30) – talkSPORT

L’arrivée de Fernandes aurait mis en doute l’avenir de Paul Pogba à Old Trafford, United étant censé vouloir vendre le milieu de terrain de la France à prix réduit cet été, ils ont maintenant signé un autre milieu de terrain offensif.

Solskjaer a cependant démenti ces informations.

Il a ajouté: «Nous voulons essayer de construire vers une équipe qui défiera le titre et les trophées, nous voulons donc garder nos meilleurs joueurs.

“Nous pouvons les jouer ensemble.”

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons trois commentaires LIVE Premier League, y compris Manchester United vs Wolves à 17h30!

.