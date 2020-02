La situation des Grizzlies Andre Iguodala est horrible avant l’échéance commerciale

En seulement 12 heures, la résistance d’André Iguodala tout au long de la saison s’est transformée en un gros gâchis qui s’est propagé aux médias sociaux.

Un rappel: les Grizzlies de Memphis ont échangé pour Iguodala alors que les Golden State Warriors ont brouillé cette dernière intersaison pour créer une salle de plafond où il n’y en avait pas. Iguodala a clairement indiqué qu’il ne voulait pas jouer pour les jeunes, reconstruisant les Grizzlies et qu’il resterait assis, en attendant un échange avec un concurrent.

Une chose amusante s’est cependant produite: les Grizzlies se sont révélés être une équipe étonnamment bonne, et je parierais qu’Iguodala jouerait avec cette liste aiderait à la fois maintenant et à long terme car il montre aux enfants comment être pro.

Tout cela avait du sens, et tout est en train de prendre de l’ampleur maintenant parce que l’échéance commerciale de la NBA approche. Il est possible que les Grizzlies ne finissent pas par échanger et obtenir quelque chose en retour pour son coûteux contrat expirant (plus de 17 millions de dollars), ou racheter le vétéran

Les Grizzlies Dillon Brooks ont appelé Iguodala lundi:

Ja Morant et De’Anthony Melton ont tous deux participé:

Attendez! Ça s’ameliore! Steph Curry a semblé appeler les jeunes Grizzlies sur Instagram:

Vous penseriez que ce n’est pas génial pour tout le monde, mais examinons toute cette situation et réalisons que tout est pour le spectacle jusqu’à jeudi à 15 heures. ET.

Les jeunes Grizzlies jouent la carte «personne ne nous respecte!». Bien sûr, c’est la bonne réponse à propos d’un joueur vétéran qui ne veut pas jouer là-bas.

La franchise continue d’essayer d’augmenter la valeur d’Iguodala autant que possible avant la date limite, et bien qu’elle puisse demander beaucoup, que vas-tu faire d’autre avec un vainqueur multi-ring qui pourrait être d’une certaine gravité valeur pour un concurrent? Revoyons cela après la date limite. Il est possible que personne ne veuille payer pour ce que les Griz demandent, et que le prix baisse ou que l’attaquant attende simplement l’agence gratuite cet été et signe ailleurs.

Bien sûr, Curry doit soutenir son gars après qu’ils aient gagné ensemble à Golden State.

Ce n’est pas la plus belle façon de faire tout cela et c’est un bon fourrage pour les médias sociaux. Mais chacun joue son rôle.

