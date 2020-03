La situation des Patriots QB semble désastreuse, mais Bill Belichick a un plan, non?

Le quart-arrière Tom Brady est sur le point de rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont ni QB établi sur la liste ni espace pour en signer. Pourtant, Dianna Russini d’ESPN a suggéré que les Patriots aient un plan.

Nous parlons de Bill Belichick. Bien sûr, il a un plan, non? L’entraîneur des Patriots semblait faire peu d’efforts pour garder Brady en position d’agent libre. La Nouvelle-Angleterre n’a même pas négocié avec Brady, selon NBC Sports Boston. Si Belichick n’a pas fait d’énormes efforts pour retenir Brady, alors le cerveau des Patriots doit avoir été prêt avec un plan B… non?

La situation semble désastreuse. Une fois que le gardien Joe Thuney aura signé son étiquette de franchise, les Patriots disposeront d’environ 5 millions de dollars en espace de plafond – peut-être moins. Mais, encore une fois, Belichick a ceci. Droite? Voici une estimation éclairée de ce que pourraient être ses plans.

Option 1. Bill Belichick a une énorme confiance en Jarrett Stidham – ou Cody Kessler

Telle est la composition actuelle de la carte des profondeurs des Patriots. C’est Stidham, puis Kessler. Bien sûr, dans une compétition ouverte, il est possible que Kessler, qui a une expérience de départ à Cleveland et Jacksonville (oui!), Pourrait dépasser Stidham, un choix de repêchage de quatrième ronde 2019 qui a été fixé comme projet après une rude dernière année à Auburn.

Il y a un cas à faire pour Kessler, dont le pourcentage d’achèvement (64,2) et le rapport entre le toucher et l’interception (8: 5) sont restés solides malgré le fait de commencer dans deux des situations les moins avantageuses du football. Et il y a un dossier à faire pour Stidham, qui a attiré des critiques positives en Nouvelle-Angleterre lors de sa première saison.

Option 2. Les Patriots envisagent un projet de remise en état à petit budget chez le quart-arrière

Belichick et Josh McDaniels ont remporté des matchs avec Matt Cassel et Jacoby Brissett. Les deux entraîneurs ont fait de Brian Hoyer un quart-arrière désirable. Peut-être que les Patriots pensent qu’ils peuvent dépoussiérer un chauffe-banc et tirer le meilleur parti d’une carrière agitée. Il y en a quelques-uns qui me viennent à l’esprit. Hoyer est peut-être l’homme étrange d’Indy, qui vient de signer Philip Rivers. (Ou peut-être que les Colts donneront Brissett?) Blake Bortles, qui a passé un an à Los Angeles avec Sean McVay, pourrait faire appel à Belichick. Le quart-arrière des 49ers Nick Mullens était en service à San Francisco tandis que Jimmy Garoppolo a subi une blessure. J’ai aussi toujours aimé Josh Rosen comme une option à la hausse pour la Nouvelle-Angleterre.

Les contrats de ces joueurs nécessiteraient le cas échéant un fudging mineur.

Option 3. Belichick, l’assistant de casquette, est prêt à faire de la place pour un gros poisson

Les Patriots pourraient avoir des yeux sur Cam Newton, Jameis Winston, Nick Foles ou Andy Dalton. Peut-être que Foles et Dalton ne sont pas votre idée d’un «gros poisson». Mais leurs contrats sont prohibitifs, compte tenu de la situation de plafonnement des Patriots. Les Patriots devraient échanger contre Newton, Foles ou Dalton, qui devraient tous gagner environ 18 millions de dollars, donner ou prendre quelques millions. Winston, quant à lui, semble vulnérable après avoir échoué à trouver une place dans ce jeu de quarts-chaises-musicales. Il pourrait être contraint de prendre une réduction de salaire (sur les près de 21 millions de dollars qu’il a réalisés l’année dernière) dans le cadre d’un accord de démonstration, ou d’une offre d’incitations difficiles à atteindre. Peut-être que les Patriots pourraient faire en sorte que cela fonctionne.

Toutes ces options sont pratiquement impossibles avec la liste des Patriots telle qu’elle est actuellement. Peut-être que Belichick pense qu’il obtient 10 millions de dollars d’allégement du plafond du contrat d’Antonio Brown après avoir commis une conduite préjudiciable à l’équipe, ce qui pourrait, en théorie, annuler ses gains garantis. Peut-être que Belichick a l’intention d’échanger Thuney, qui devrait gagner environ 15 millions de dollars sur l’étiquette de franchise. Ou peut-être que Belichick est prêt à restructurer les accords pour les plus gros contrats de l’équipe afin de libérer (en quelque sorte) une tonne d’espace de plafond.

Option 4. Les Patriots aiment quelqu’un dans le projet

C’est la dernière option, car Belichick est peu susceptible de supposer qu’un QB de première année pourrait intervenir et gagner le poste. Il a aidé à développer des QB comme Cassel, Brissett et Jimmy Garoppolo, mais pas en les jetant directement dans la NFL en tant que recrues. Les Patriots choisissent également au 23e rang, un endroit où Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Jordan Love et Justin Herbert sont probablement partis. Cela laisse: Jacob Eason et Jake Fromm, entre autres. La Nouvelle-Angleterre devrait probablement échanger pour obtenir une mise à niveau infaillible sur Kessler et Stidham.

