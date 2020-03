La situation désordonnée entre LT Trent Williams et Washington, a expliqué

Pour la majeure partie de 2019, il semblait inévitable que Trent Williams ne jouerait plus jamais pour Washington.

Après avoir montré pendant des mois qu’il ne voulait pas faire partie de l’équipe, le septième attaquant gauche du Pro Bowl a clairement exprimé ses frustrations avec Washington fin octobre.

Williams, 31 ans, a accusé les médecins de l’équipe d’avoir mal diagnostiqué et minimisé une croissance sur sa tête, qui s’est avérée être un cancer. C’est pourquoi il a sauté les activités hors saison, le camp d’entraînement, la pré-saison et les huit premières semaines de la saison 2019. Il a fait rapport à l’équipe quelques minutes seulement après qu’il n’ait pas bougé à la date limite des échanges de la NFL, mais n’a joué aucun match. Williams a terminé l’année sur la liste des blessures de réserve / non liées au football.

Un divorce salissant entre Williams et l’équipe qui l’a sélectionné dans les cinq premiers du repêchage de la NFL 2010 semblait inévitable. Williams a déclaré aux journalistes qu’il n’avait «aucune confiance» dans l’organisation.

Mais cela pourrait finalement changer. Le nouvel entraîneur de Washington, Ron Rivera, a fait de son mieux pour réparer la relation avec Williams et ramener l’attirail offensif.

Un développement potentiellement significatif pour les #Redskins: la franchise LT Trent Williams et le nouvel entraîneur Ron Rivera ont touché la base pour ce qui semblait être une conversation positive, me dit-on. La prochaine étape serait que Williams vienne visiter, mais les deux parties communiquent maintenant.

– Ian Rapoport (@RapSheet) 11 février 2020

Ce serait une excellente nouvelle pour Washington, qui pourrait certainement utiliser l’aide de Williams pour protéger le quart-arrière de premier tour Dwayne Haskins 2019. Il revient maintenant de récupérer un leader que le Washington Post a décrit comme “le joueur le plus vénéré de l’équipe”.

Qu’est ce qui a changé? Washington s’est séparé de tous ceux qui ont frustré Williams en premier lieu. Il a déclaré aux journalistes qu’il avait une «tonne de respect» pour le propriétaire de l’équipe Dan Snyder et qu’il «aimait personnellement» récemment licencié l’entraîneur Jay Gruden. Sa colère est plutôt tombée sur le personnel médical et le président de l’équipe, Bruce Allen:

Lorsqu’on lui a demandé si la relation entre lui et Bruce Allen pouvait être réparée, Trent Williams a répondu: «Question suivante».

– John Keim (@john_keim) 31 octobre 2019

Washington a licencié Allen et l’entraîneur-chef un jour après la fin de la saison régulière. Avec un front office remodelé et du personnel médical, le chemin a été dégagé pour une réunion. Construire une relation avec Rivera et ses embauches semble être la seule chose qui reste avant le retour de Williams.

Cela dit, une réunion entre les deux parties peut ne pas fonctionner du tout. Williams a finalement obtenu l’autorisation de rechercher des partenaires commerciaux potentiels. Cela ne signifie pas qu’il est parti à coup sûr, mais cela implique que Washington sait que ses chances de le retenir ne sont pas à 100%.

Mais avant que tout cela ne se produise, regardons la route longue et compliquée qui a conduit à ce point, et quelle est la prochaine:

Chronologie du conflit de Trent Williams avec Washington

Le moment exact où Williams a remarqué pour la première fois qu’il avait une bosse sur la tête est inconnu. Il a déclaré aux journalistes que c’était «à peu près» il y a six ans et lors de la dernière saison de Mike Shanahan avec l’équipe (2013), il a d’abord remarqué la croissance.

“On m’a dit que c’était quelque chose de mineur, donc je ne les ai pas vraiment remis en question”, a déclaré Williams. «Mais, je veux dire, la masse a continué de croître au fil des ans. C’était inquiétant, mais il n’y avait aucune douleur et si les gens dont je mets ma carrière entre les mains me disent, les gens me disent que je vais bien, [then] Je vais bien. C’est comme ça que je l’ai vu. “

Cette question est ensuite devenue un problème majeur en 2019.

24 janvier 2019: Williams était censé être dans le Pro Bowl, mais s’est retiré en raison d’une blessure. Ni Washington ni Williams n’ont révélé la nature ou la gravité de la blessure.

Février 2019: Williams a publié une vidéo sur Instagram qui semblait lui montrer qu’il se remettait d’une procédure à la tête.

Ce n’est que quelques mois plus tard que Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que Williams avait une alerte à la santé «très grave» en raison d’une croissance sur sa tête.

4 juin 2019: Williams ne s’est pas présenté au minicamp, bien que Rapoport ait déclaré que c’était parce que le plaqueur offensif était à la recherche d’un nouveau contrat. Un jour plus tard, Rapoport a déclaré que le mécontentement de Williams à l’égard de la gestion de sa santé par l’équipe était également un facteur qui avait conduit à son absence du minicamp.

22 juillet 2019: Les rapports ont d’abord révélé que Williams participerait également au camp d’entraînement, et ils ont été avertis que la bataille pourrait être longue.

#Redskins LT Trent Williams ne devrait pas se présenter au camp d’entraînement avec le reste de ses coéquipiers cette semaine, me disent des sources et @RapSheet. Il ne s’est pas présenté au minicamp en juin et cela pourrait prendre un bon moment avant de revenir avec l’équipe.

– Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 22 juillet 2019

Ces informations ont été confirmées quelques jours plus tard lors de l’ouverture du camp et Williams n’était pas là; cependant, Gruden a déclaré aux journalistes que l’équipe “l’attend bientôt”.

22 août 2019: NBC Sports Washington a rapporté que les Patriots ont offert un choix de première ronde pour Williams, mais l’offre a été rejetée par Washington. Moins d’une semaine plus tard, Allen a dit qu’il pensait que Williams jouerait au football en 2019 et “ce sera avec nous”.

29 octobre 2019: Williams a fait rapport à l’équipe, mais NBC Sports Washington a déclaré que le plaqueur offensif n’avait “aucune intention de jouer cette saison”. Un jour plus tard, Williams a franchi toutes les étapes de son physique, sauf au moment de mettre un casque. Il a signalé une gêne, ce qui a donné à Washington quelques semaines pour lui trouver un casque confortable.

31 octobre 2019: Williams a révélé que la croissance retirée de sa tête était une forme rare de cancer appelé Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP). Il a déclaré aux journalistes que la tumeur était sur le point de se propager à son cerveau.

«Nous l’avons littéralement rattrapé quelques semaines après avoir métastasé mon cerveau et mon crâne», a déclaré Williams via ESPN. «L’extraire était la seule chose qu’ils pouvaient faire. Faire de la radiologie là-dessus aurait mis un terme à ma vie. Je pense que 15 ans ont été le maximum que j’aurais eu après avoir commencé la chimio. J’ai donc dû le couper. “

Selon Williams, la chirurgie a nécessité 350 points de suture et 75 agrafes sur la tête et le diamètre de l’incision était à peu près celui d’une balle molle. Il a déclaré que seul son ancien coéquipier DeAngelo Hall, qui avait pris sa retraite après la saison 2017, lui avait rendu visite à l’hôpital.

Trent Williams a dit qu’il était à l’hôpital de Chicago pendant deux semaines et que personne des Redskins ne lui avait rendu visite. DeAngelo Hall lui a cependant rendu visite.

– JP Finlay (@JPFinlayNBCS) 31 octobre 2019

D’autres rapports indiquent que l’entraîneur sportif en chef Larry Hess a passé du temps avec Williams à Chicago.

Quelques heures après que Williams eut parlé aux journalistes, l’équipe a publié une déclaration dans laquelle elle demandait à un comité mixte d’examiner les soins médicaux reçus par Williams.

1 novembre 2019: La NFL a confirmé qu’une enquête sur les allégations de Williams allait avoir lieu. Le moment de la déclaration n’a cependant suscité que des critiques. Washington savait depuis des mois que Williams avait enlevé une tumeur cancéreuse qui était restée incontrôlée pendant des années, mais une commission n’a été demandée que quelques heures après que Williams ait rendu ses plaintes publiques.

3 novembre 2019: La NFLPA a tweeté une forte déclaration de soutien à Williams, accusant le NFL Network de diffuser de la “désinformation”. Mais le communiqué a également déclaré qu’il ne coopérerait pas à l’enquête sur les dossiers médicaux de Williams par respect pour les souhaits du plaqueur offensif.

L’ancien directeur général de Washington et actuel analyste du NFL Network, Charley Casserly, a déclaré que les médecins de l’équipe avaient conseillé à Williams de retirer sa croissance plus tôt et ont ensuite laissé entendre que son contrat était la véritable raison de son retard. Le syndicat des joueurs a déclaré qu’il «envisagerait une action potentielle si une campagne contre [Williams] continue.”

Mais quant à l’enquête, Williams aurait préféré que toute la situation soit laissée dans le passé.

7 novembre 2019: Williams a été placé sur la liste des blessures non liées au football (NFI), garantissant que sa saison 2019 était terminée sans qu’il joue un seul match.

8 novembre 2019: Après l’avoir placé sur la liste NFI, Washington a choisi de ne pas payer à Williams le solde restant de son salaire de base de 5,1 millions de dollars pour la saison 2019.

30 décembre 2019: Allen a été licencié par l’équipe après une saison 3-13 et l’entraîneur-chef Larry Hess a également été licencié.

Pourquoi Williams a-t-il fait rapport à l’équipe?

Si Williams ne s’était pas présenté pendant toute la saison, il n’aurait pas accumulé une saison dans la NFL et son contrat aurait sonné.

Williams a signé une prolongation de contrat de 68 millions de dollars sur cinq ans avec Washington qui se termine après la saison 2020. S’il n’avait pas signalé, le contrat aurait encore deux saisons et il ne devrait pas atteindre l’agence libre jusqu’en 2022. En se présentant, il a obtenu un crédit pour la saison 2019 – indépendamment du fait que son problème de casque n’était pas pas résolu – et devrait encore sortir en libre agence en 2021.

Ce fut une victoire pour Williams, qui a augmenté son potentiel pour obtenir un nouveau contrat et son influence pour sortir de Washington. Ce fut une perte pour Washington, qui perdit une partie de la valeur commerciale de Williams.

Comment la plainte de Williams concernant le casque sera-t-elle résolue?

On peut deviner à quel point l’inconfort de Williams était grave quand il a mis un casque fin octobre. D’une part, cela semblait être une sortie facile pour un joueur qui ne voulait probablement pas jouer. D’autre part, la tête de Williams avait 350 points et 75 agrafes. Un casque très bien peut être inconfortable.

Quoi qu’il en soit, il a atterri sur le NFI et Washington a dû choisir s’il voulait payer Williams ou non. Il devait environ 5,7 millions de dollars de salaire pour le reste de la saison. Washington a choisi de ne pas le payer.

Washington aurait refusé des équipes appelant à propos de Williams et leur a dit de revenir avec des offres pendant l’intersaison 2020. Ensuite, la franchise a changé de cap dans un effort de dernière minute pour échanger Williams, mais a fait des demandes irréalistes, comme demander aux Browns de choisir le top-top 2018 Denzel Ward.

La querelle entre Williams et Washington est toujours en cours, mais il semble finalement que la réconciliation pourrait être dans les cartes.