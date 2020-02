Le milieu de terrain de 28 années Il a été présenté comme un nouveau joueur du Deportivo de la Coruña. Lors de la conférence de presse qu’il a offerte, Keko Gontán Il a expliqué sa signature ainsi que son départ de Malaga.

Sur ce dernier point, il a indiqué: «Tout a émergé dans les derniers jours. Au début, l’opération était irréalisable, mais ensuite les choses ont commencé à concorder. L’intérêt a été le plus important. J’avais besoin de reprendre confiance, de me sentir aimé et c’est à Depor que j’ai le plus remarqué que cette situation pouvait se produire. On ne sait jamais avec le cheikh. Pas parce que c’est mieux ou pire, mais parfois il prend des décisions comme bon lui semble, sans consulter personne. Même si tout le monde dans le club était d’accord, s’il n’avait pas voulu … il avait cette peur qu’il n’accepterait pas parce qu’il J’ai beaucoup aimé“

Keko Gontán: “Malaga ne voulait pas que je reste et je ne voulais pas rester”

Comme Keko Gontán l’a reconnu, il vit depuis six mois «un peu bizarre» à Malaga: «Sur le plan personnel et mental, c’était difficile à porter. Cela a été un peu bizarre six mois. Le club ne voulait pas que je reste et je ne voulais pas rester. Je n’ai pas été convoqué, j’ai commencé à bien jouer, mais je me suis blessé et je ne suis pas revenu. Vous étiez dans un endroit où ils ne voulaient pas que vous soyez et cela ne vous met pas à l’aise“

Insistant sur la situation de l’équipe andalouse, il a ajouté: «Je pense qu’ils ont un excellent personnel, beaucoup de potentiel. Mais comme cela m’arrivait, cela arrive à de nombreux collègues. La situation institutionnelle est instable et le joueur a besoin de sécurité pour performer. Soyez conscient du terrain. Parfois il y en a plus en attente qu’à l’extérieur. Bien que les gens et les joueurs ne disposent pas d’informations réelles, car chacun a raconté une histoire, il y a cette peur. Personne ne sait ce qui se passe“