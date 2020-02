La société «Barçagate» a critiqué Gerard Piqué pour sa coupe Davis espagnole

Le scandale est déjà formé. Au fur et à mesure que Cadena Ser progressait, le Football Club Barcelona a embauché les services d’une entreprise pour salir l’image de divers personnages sur les réseaux sociaux, y compris des joueurs de l’équipe actuelle de Blaugrana et des concurrents à la présidence de Josep Maria Bartomeu, afin de nettoyer l’image du mandamás culé. L’un d’eux est Gerard Piqué.

L’entreprise embauchée par l’entité Blaugrana est I3 Ventures, à laquelle les comptes de Twitter et Facebook, afin de générer une opinion négative qui tache la figure des individus en question. Plus précisément, l’un des faux profils en question est Justice et Dialogue dans le Sport, du réseau social Facebook. Dans l’une de ses publications, datée du 21 novembre 2019, il était ciblé Gerard Piqué pour sa gestion du Coupe Davis, qui contrôle la centrale catalane depuis 2018.

«Paquito el Chocolatero, et vive l’Espagne,… Une atmosphère très espagnole respire dans la Magic Box de Piqué. Le footballeur a mis de côté sa vision plus politique à la recherche du succès de sa compétition. Pensez-vous qu’il se porte bien? », A-t-il écrit dans le récit susmentionné, cherchant à générer une opinion critique et clairement partiale contre l’homme d’affaires et le footballeur de la Barça.

Dans une autre publication du même jour, ils marchent sur les mêmes chemins, mêlant politique et affaires: «Gerard Piqué engage Stool pour jouer dans sa Coupe Davis. Les entreprises comprennent-elles la politique? Bien sûr que non.

Le scandale, qui a attiré certains comme Messi lors d’un événement promotionnel à Dubaï, attaque de nombreuses autres personnalités liées au club Blaugrana. Parmi eux se trouvent les propres Messi et son épouse, Antonela; anciens actifs du club comme Guardiola, Xavi ou Puyol; et les chiffres qui pourraient confronter le président Bartomeu comme Laporta, Jaume Roures ou Víctor Font.