La sœur de Mauro Icardi continue de parler dans ‘Survivors’: romance brisée?

Ivana Icardi est l’un des grands protagonistes de «Survivors 2020». La sœur de l’attaquant argentin du PSG a beaucoup joué pendant la téléréalité et continue de le faire. Maintenant sa romance avec Hugo Sierra C’est ce dont on parle le plus sur l’île, et non pas parce que les choses vont bien … La relation semble avoir peu d’avenir et au vu des propos d’Hugo d’hier, il semble qu’il ne pourra même pas supporter le concours. Avec seulement deux mois de voyage, le couple est en crise depuis plusieurs semaines.

Les deux ont argumenté parce qu’ils n’étaient pas d’accord sur la façon dont ils géraient les conflits sur l’île. Ils n’ont pas pu régler la discussion avant d’être séparés en différents groupes. L’éloignement, au lieu d’allumer à nouveau la flamme, a fini de la refroidir complètement selon ce qui a été vu. En fait, Hugo est l’un des quatre nominés cette semaine pour quitter l’île et a avoué qu’il se sent seul.

Dans sa minute pour se défendre et demander son salut, l’ex d’Adara Molinero était épuisé: «Je suis venu ici grâce à ma grande légion et entre leurs mains je laisse mon histoire ici ». Mais en même temps, il reconnaît que cela va lui coûter plus cher sur l’île: “Les forces sont de moins en moins, physiquement et mentalement” et il dit qu’il n’a pas Ivana: “Je me sens très, très seul.”

Dans une conversation privée avec les caméras de Hugo, il a avoué que “la relation est froide, très froide” et a fait référence au dernier combat qu’ils n’ont pas laissé derrière eux: «Il a tourné autour de 360 ​​degrés et j’ai une très mauvaise intuition du sujet. La seule façon de faire face à une relation est de se soutenir mutuellement, d’être complice et de ne pas la laisser aux pieds des chevaux. »