La star brésilienne nie souffrir de dépression

Pelé Il voulait nier avoir souffert de dépression. À près de 80 ans, il a dit qu’il avait “Bons jours et mauvais jours” quelque chose qui «Est normal » Pour les gens de votre âge. Son fils Edinho avait affirmé qu’après une opération de la hanche Je passais des moments difficiles et je souffrais «certaine dépression«. La légende brésilienne a précisé qu’elle fait face aux maux de l’âge d’une manière normale, sans ressentir aucun type de honte.

Edinho a commenté que son père a des problèmes de mobilité et ne marche que avec l’aide d’un déambulateur, de sorte que la star brésilienne se sent “mal à l’aise” et préfère ne pas quitter la maison pour ne pas être “exposée”. Le triple vainqueur de la Coupe du monde, le seul jalon de l’histoire, a répondu qu’il était “bon” et que acceptez vos “limitations physiques” de la meilleure façon possible, mais qui a l’intention de “garder le ballon en marche”. Ses dernières apparitions publiques étaient déjà en fauteuil roulant.

Ou Rei maintient un activité très élevée avec de nombreux actes caritatifs et publicitaires. «Je n’évite pas de respecter les engagements de mon programme toujours chargé», déclare Pelé. Même les amis de l’ancien joueur ont confirmé que ce janvier a été l’un des mois les plus occupés des années. Il a fait des séances photo et du parrainage et coopère avec un réalisateur britannique qui réalise un documentaire sur sa vie de footballeur. “Je n’ai pas peur, je suis déterminé, je fais confiance à ce que je fais”, explique Pelé.