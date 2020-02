La star de Chelsea, Pedro, choisit l’ultime équipe à cinq et ce pourrait être la meilleure que nous ayons jamais vue, avec d’anciens coéquipiers de Barcelone et d’Espagne

La star de Chelsea, Pedro, n’a pas dérangé lorsque nous lui avons demandé de participer au défi cinq étoiles de talkSPORT.

Nous avons rattrapé le joueur de 32 ans cette semaine avant le choc de la Premier League des Bleus contre Tottenham, son rival londonien – dans une bataille cruciale parmi les quatre premiers – qui est LIVE et EXCLUSIF sur talkSPORT.

.

Pedro pourrait commencer pour Chelsea contre les Bohémiens

Chaque fois que nous interviewons un joueur de haut niveau, nous lui demandons de choisir la meilleure équipe à cinq parmi la liste de stars avec lesquelles ils ont joué tout au long de leur carrière.

Et il est possible que l’ailier espagnol ait produit la meilleure équipe que nous ayons jamais vue.

Après avoir traversé la célèbre académie de La Masia de Barcelone et joué dans l’équipe qui a remporté cinq titres de LaLiga et trois couronnes de Ligue des champions en sept ans, il est juste de dire que Pedro a beaucoup de talents parmi lesquels choisir.

Et c’est avant même de considérer ses coéquipiers internationaux, avec lesquels il a remporté deux titres consécutifs de Coupe du Monde et de Championnat d’Europe, et les stars de Chelsea avec lesquelles il a joué.

Avec l’embarras des richesses à choisir, Pedro a pris le temps de choisir son top-cinq.

Et il y a peu de discussions avec l’équipe qu’il a sélectionnée, bien qu’il n’y ait pas de place pour un certain John Terry.

Donc, en commençant par entre les messages…

Gardien: Iker Casillas

.

Casillas a raccroché les gants cette semaine après une carrière extraordinaire de 22 ans qui l’a vu remporter cinq titres en Liga, trois titres en Ligue des champions, deux titres de championnat d’Europe et une coupe du monde

«Iker a été l’un des meilleurs gardiens avec qui j’ai joué. Il a fait tant d’arrêts et était également un très bon capitaine.

«J’ai aussi joué avec Victor Valdes, Thibaut Courtois et maintenant avec Kepa, et ce sont tous de grands gardiens de but, mais Iker a remporté beaucoup de titres, a joué beaucoup de matchs, a joué beaucoup de finales et a remporté la Coupe du monde!

«Il a été l’un des meilleurs joueurs et, pour moi, le meilleur gardien de but du monde au cours de sa carrière.»

Défenseur: Carles Puyol

.

Puyol est une légende de Barcelone et le joueur ultime d’un club – prend sa retraite en 2015 après une carrière de 15 ans dans l’équipe première (dix en tant que capitaine), remportant 21 titres

«Carles était un très bon joueur avec une bonne personnalité dans les vestiaires et sur le terrain.

«Il avait toujours un grand caractère et une grande mentalité pour concourir, une forte volonté et était une personne très forte. Pour moi, il était le meilleur défenseur du monde.

«J’ai aussi joué avec Gerard Pique, Sergio Ramos et John Terry, et ils étaient aussi de grands défenseurs, mais si je devais en choisir un, ce serait Carles.»

Milieux de terrain: Xavi et Andres Iniesta

.

Iniesta et Xavi ont connu un immense succès à Barcelone et sont largement considérés comme deux des plus grands milieux de terrain centraux de tous les temps

«Xavi et Iniesta sont deux joueurs très différents.

«Iniesta est un grand talent avec le ballon, un joueur brillant, il dribble si vite et est très intelligent quand il joue le ballon.

«Xavi était un maître à ce poste. Il était tellement intelligent, il a toujours su où tout le monde était sur le terrain, il avait un excellent timing, il a très bien gardé le ballon et a également eu cette dernière passe pour les attaquants.

«Encore une fois, j’ai également joué avec David Silva, Cesc Fabregas et d’autres joueurs avec une grande vision et créativité, certains des meilleurs joueurs dans cette position.

«Mais ce sont les deux meilleurs milieux de terrain avec lesquels j’ai joué au cours de ma carrière.

Attaquant: Lionel Messi

. – .

Messi a remporté plus de prix Ballon d’Or que tout autre joueur

«L’attaquant est facile, non? Lionel Messi est le meilleur joueur du monde.

“Il a six Ballons d’Or et aussi beaucoup de titres. Jouer avec lui a été un plaisir pour moi, c’était un grand plaisir de partager un vestiaire et de jouer avec lui, de lui passer et de fixer des objectifs pour lui et aussi de remporter le titre ensemble.

«Je pense qu’il est probablement le meilleur joueur de l’histoire du football.

“Seuls quelques joueurs peuvent dire,” J’ai joué avec Messi “, et c’est la raison particulière de le choisir.”

Alors voilà. Essayez de battre ça…

L’équipe cinq étoiles de Pedro en carrière est absolument imbattable

.