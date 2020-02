La star de Cleveland Browns, Baker Mayfield, a déclaré que cette saison était “ la pire que j’aie jamais jouée ” avant le Super Bowl 54 de la NFL

Les Browns de Cleveland n’ont pas réussi à réaliser leur potentiel cette saison alors qu’ils ont perdu 10 de leurs 16 matchs et se retrouvent à regarder le Super Bowl ce week-end de loin.

Le quart-arrière vedette Baker Mayfield n’a disputé que sa deuxième saison dans la NFL, mais il est déjà devenu un leader des Browns et un joueur vedette de la ligue.

Baker Mayfield était la sélection numéro un du repêchage de 2018

Il y avait aussi un air d’optimisme inhabituel autour de Cleveland cette saison. Une fin prometteuse pour la campagne 2018, l’ajout de quelques jeunes pièces et l’acquisition d’Odell Beckham Jr ont fait croire aux gens qu’ils pourraient réellement participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002.

Mais cette saison, Mayfield n’a pas pu mettre les Browns en marche. Le choix de draft numéro un en 2018 n’a cependant pas échappé aux critiques.

WIll Gavin de talkSPORT a rattrapé Mayfield lors de l’émission Radio Row du Super Bowl et a expliqué où tout s’était mal passé pour les Browns prometteurs l’année dernière.

«Juste communication sage sur tous les fronts. Nous devons mieux exécuter – évidemment – sur le terrain. Vous savez, gagner recouvre beaucoup de choses, mais nous devons simplement mieux communiquer, être sur la même longueur d’onde avec tout le monde et rester ensemble en équipe.

Mais qu’en est-il de ses propres performances personnelles?

Baker Mayfield parle à Will Gavin

Sur le papier, Mayfield n’était pas si mal. Il a connu de petites augmentations des verges au sol et des passes, mais il a lancé cinq touchés de moins et a joué près de trois matchs de plus que sa saison de recrue.

“Probablement le pire que j’ai jamais joué. Donc, je dois me concentrer sur moi et m’améliorer. Mais c’est la meilleure partie de l’intersaison. Je peux travailler sur mon métier et m’améliorer.

Sur quoi envisage-t-il de travailler le plus? Il semble que le joueur de 24 ans veuille juste resserrer son arsenal.

«Sur tous les fronts. Évidemment, l’aspect mental, continuer à apprendre le jeu et l’améliorer. Apprendre ce nouveau livre de jeu et ensuite la partie physique ne fait que perfectionner mon métier. Améliorer le jeu de jambes, mon timing, ma livraison et mettre la balle au bon endroit. »

Nous avons parlé à Mayfield grâce aux Special Olympics, une organisation avec laquelle le quart-arrière est impliqué et vous pouvez en apprendre plus sur ici specialolympics.org.

Le Super Bowl s’incline ce dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco à Miami.

talkSPORT a un commentaire exclusif de la pièce maîtresse à partir de 23 heures avec Nat Coombs, Will Gavin et Ollie Wilson et Shane Vereen, vainqueur du Super Bowl 49, sur les co-communications. Rejoignez également les garçons pour un spectacle de construction de deux heures à partir de 21h talkSPORT 2.

