La star de Crystal Palace, Wilfired Zaha, fait un geste étonnant pour le personnel du NHS menant la lutte contre les coronavirus

L’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, est devenu le dernier footballeur à offrir son soutien au personnel du NHS pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

L’as né à Londres a offert d’ouvrir gratuitement 50 propriétés dans la capitale aux travailleurs de la santé qui luttent contre le virus.

. – .

«Si vous faites le bien, le bien viendra à vous» – Wilfried Zaha

Zaha est copropriétaire de ZoProperties, qui possède un portefeuille de logements locatifs généralement proposés aux voyageurs d’affaires, avec des propriétés à Notting Hill, Shoreditch et Aldgate.

Mais la star de 130 000 £ par semaine offre maintenant l’utilisation gratuite de ces propriétés aux ambulanciers paramédicaux et autres employés du NHS dans les hôpitaux du centre de Londres, aidant à lutter contre COVID-19, avec beaucoup à la recherche d’un hébergement alternatif pour aider à limiter la propagation du virus à des amis et la famille.

Zaha est le dernier grand nom du football à tendre la main au personnel de santé, à la suite des gestes aimables du propriétaire de Chelsea Roman Abramovich et de l’ancien défenseur de Manchester United et d’Angleterre Gary Neville, qui ont ouvert des hôtels à Londres et à Manchester au personnel local du NHS.

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré que la Premier League s’était engagée à 100% à terminer la saison

Cette semaine, Gary Neville a appelé les footballeurs les mieux rémunérés à faire des dons importants dans un effort collectif contre le virus.

Zlatan Ibrahimovic a également encouragé d’autres joueurs à donner une partie de leur richesse à la cause, après avoir lancé une collecte de fonds de 1 million d’euros – s’engageant lui-même à 100 000 euros – proclamant dans le vrai style zlatan: “ Si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus!’

Pendant ce temps, Paul Pogba s’est associé à l’Unicef ​​pour aider à soutenir la lutte mondiale.

Instagram @PaulPogba

Paul Pogba a fait partie d’une campagne de médias sociaux de l’Unicef ​​pour aider à améliorer la santé personnelle

Avec une foule d’entreprises londoniennes ayant pour consigne de faire travailler le personnel à domicile et de voyager dans le monde entier, les propriétés de Zaha dans la capitale seraient probablement restées vides pendant la crise des coronavirus, de sorte que le Palace ace a proposé les chambres une, deux et trois. appartements au personnel du NHS qui ne peuvent pas rentrer chez eux après des quarts de travail et doivent rester près de l’hôpital.

“Si vous faites le bien, le bien vous viendra”, a déclaré Zaha.

«Il est clair que mes intentions sont que tout ce que je veux, c’est aider à chaque occasion, en particulier dans la période folle que nous traversons. Les agents de santé doivent tendre la main. Nous avons déjà reçu des commentaires – c’est exactement ce que nous voulions réaliser. »

Le personnel du NHS intéressé par l’initiative de Zaha doit envoyer un courriel à Obi Williams à obi@zoproperties.com

.