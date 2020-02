La star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, révèle qu’il se coupe les jambes à chaque match en raison du manque de protection des arbitres de Premier League

Wilfried Zaha estime qu’il ne reçoit pas suffisamment de protection contre les arbitres pendant les matchs.

Seul Jack Grealish (111) d’Aston Villa a été plus souvent victime de la faute que la star de Crystal Palace (83) en Premier League cette saison.

Malgré les coups de pied, dont il a révélé des coupures sur les jambes, Zaha insiste sur le fait qu’il ne changera pas sa façon de jouer avant le voyage de samedi à Everton, qui est en direct sur talkSPORT.

. – .

Wilfried Zaha de Crystal Palace semble être la cible de joueurs de l’opposition

L’ailier de la Côte d’Ivoire a déclaré: «C’est vraiment frustrant et évidemment je suis sûr que tout le monde m’a vu essayer les arbitres.

«Je finis par perdre la tête et à me disputer avec les arbitres pendant tout ce temps parce que j’ai l’impression que vous êtes vraiment le seul à pouvoir me protéger.

«Je ne peux vraiment rien y faire. Évidemment, tout le monde connaît le type de joueur que je suis, je ne vais pas arrêter de dribbler.

«Seuls les officiels peuvent me protéger sur le terrain.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Bristol City vs Birmingham (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Wigan vs Preston (samedi, 12h) – talkSPORT 2

Everton vs Crystal Palace (samedi, 12h30) – talkSPORT

Sunderland vs Ipswich (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Brighton vs Watford (samedi, 17h30) – talkSPORT

Nottingham Forest vs Leeds (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

«Tout ce que je veux faire, c’est jouer au football le plus longtemps possible, car il me semble que je gémis toujours au sujet des coups de pied que je reçois, mais seulement moi, mon équipe et mes médecins voient les coupures à la fin du match.

“Donc je ne suis pas ici pour me plaindre de me faire virer à cause de ma façon de jouer, ça va arriver. Mais tout ce que je demande, c’est une protection. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il bénéficiait d’une protection suffisante contre les arbitres, Zaha a ajouté: «Cela dépend vraiment d’eux.

«Je ne suis pas vraiment inquiet de ce que tout le monde dit. C’est aux officiels d’officier les matchs.

veulent de l’action

Man United dépose une plainte contre The Sun au sujet de la couverture d’une attaque à domicile contre Woodward

haine pure

Celtic and Rangers vs Boca and River: les dix rivalités les plus violentes du football

verdict

“ Je peux le voir entrer dans l’équipe de Liverpool ” – Bent conseille à Pogba de faire un grand pas

UNKLOPPABLE

Combien de records le Liverpool de Jurgen Klopp devrait-il battre?

RICHES

Un rapport de Ligue 1 révèle le montant fou de Neymar, Mbappe et Chelsea flop Bakayoko

le devoir

Un footballeur écossais interdit pendant deux ans après avoir été testé positif au cannabis

des noisettes!

Qui sont les rois de megs de la Premier League? Chaque club classé selon les noix de muscade terminées

AFFAIRE CLASSÉE

La FA met fin à son enquête sur Liverpool et Man City sur des allégations de piratage

GÊNANT

Ramos aurait râlé à Odegaard – ‘Je suis *** sur ta mère w ****’

AMBITION

«Nous regardons vers l’Europe» – Coleman décrit l’objectif d’Everton sous Ancelotti

«Tout ce que je veux, c’est jouer mon jeu et pouvoir y jouer le plus longtemps possible.

«C’était la saison précédente où j’ai subi les blessures les plus longues que j’aie jamais eues et c’est moi qui me faisais les deux genoux.

«Je ne veux pas être mis à l’écart pendant des âges comme ça parce que ce n’est pas bon pour ma carrière. Je vais juste les laisser arbitrer le match et je ferai ce que je dois faire. “

.