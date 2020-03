La star de la NBA a parlé du coronavirus sur Instagram avec le Dr Fauci

Le moment où nous vivons en ce moment est assez surréaliste. Nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale et nous ne devrions pas quitter nos maisons.

En même temps, les gens ont tellement de questions sur le virus, comment lutter contre lui et comment survivre à tout le reste.

La superstar des guerriers Steph Curry a aidé à partager des informations très importantes plus tôt dans la journée via un Instagram Live avec le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller du président Trump.

La session a duré un peu moins de 30 minutes et a réuni 50 000 personnes, dont l’ancien président Barack Obama.

L’avez-vous manqué? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Nous avons ce qu’il vous faut ici. Voici un bref aperçu de ce que vous avez manqué. (Les questions en gras de Curry ont été modifiées en fonction de leur longueur.)

Que doit-il se passer pour déterminer quand les grands rassemblements de masse sont à nouveau corrects?

Fauci: «Ce dont vous avez besoin, c’est de voir la trajectoire de la courbe commencer à descendre. Nous avons vu qu’en Chine, ils montaient et descendaient, ils commençaient à reprendre une vie normale. Ils doivent faire attention de ne pas réintroduire le virus, mais ils sont à l’autre bout de la courbe. “

Quelle est votre évaluation du processus de test?

Fauci: «Cela a été un vrai problème dès le début. Il y a plusieurs semaines, nous n’étions pas dans un endroit où nous devions être ou que nous voulions être. Nous n’avions pas autant d’accessibilité aux tests que nous l’avons maintenant ou nous le ferons à l’avenir. À l’heure actuelle, il existe littéralement des centaines de milliers de tests, principalement parce que nous avons impliqué le secteur privé. Les entreprises qui savent comment le faire et bien le faire, font de grosses sommes donc nous allons dans la bonne direction. “

Pourquoi est-il si difficile d’obtenir un test?

Fauci: “Eh bien, rien ne devrait plus l’empêcher. Mais à l’origine, le système, la façon dont il est configuré, Steph, n’était pas conçu pour ce type de capacité massive d’obtenir instantanément et en toute sécurité un test… En ce moment, le système est modifié, principalement parce qu’il est remis aux entreprises commerciales qui savoir comment le faire. “

Que faites-vous si vous présentez des symptômes pseudo-grippaux?

Fauci: «Si quelqu’un, en ce moment, présente des symptômes pseudo-grippaux, de la fièvre, des courbatures et un peu de toux, la première chose à faire est de rester à la maison. N’allez pas aux urgences car vous pourriez alors infecter les autres. Communiquez avec un médecin, une infirmière ou un fournisseur de soins de santé. Demandez-leur ce qu’il faut faire et, si disponible, vous pouvez passer un test. Mais le problème critique est de ne pas inonder les salles d’urgence. »

Pouvez-vous attraper le virus une deuxième fois si vous vous en êtes remis?

Fauci: «Nous n’avons pas fait les tests spécifiques pour le déterminer, mais si cela agit comme tous les virus similaires, nous savons que les chances sont écrasantes que si vous êtes infecté, récupérez de l’infection, que vous n’allez pas être infecté par le même virus. Ce qui signifie que vous pouvez sortir en toute sécurité dans la communauté et vous sentir immunisé. »

Le virus disparaîtra-t-il en été?

Fauci: “Alors que le temps se réchauffe, les virus ont tendance à mal se comporter par temps chaud et humide et se portent plutôt bien par temps froid et sec…. Le seul problème est, Steph, que nous ne connaissons pas. C’est la première fois que nous traitons ce virus. Ce n’est donc pas une supposition déraisonnable que cela va baisser, mais vous ne voulez pas compter sur cela. “

Quel est le calendrier de développement d’un vaccin? J’ai entendu dire que c’était de 12 à 18 mois.

Fauci: «Nous avons commencé le développement d’un vaccin plus rapidement que jamais dans l’histoire de tout virus depuis sa découverte et le moment où nous l’avons fait et mis à l’essai… La première chose que vous devez faire est de vous assurer c’est sur. Lorsque vous découvrez qu’il est sûr et qu’il induit le type de réponse que vous souhaitez, vous le faites chez de nombreuses personnes. Le premier procès est, comme, 45 personnes. Ensuite, vous entrez dans des centaines, voire des milliers de personnes. C’est ce qui prend les 8 mois supplémentaires… Lorsque vous additionnez les trois ou quatre mois pour la phase 1, puis les huit mois supplémentaires, vous obtenez environ un an ou un an et demi. Si nous poussons vraiment, nous espérons que nous saurons d’ici l’hiver prochain si nous avons ou non quelque chose qui fonctionne. Mais le vaccin va être totalement pertinent s’il passe à une autre saison. Ce qui, franchement Steph, je pense que ça va faire… Les vaccins vont être importants pour la prochaine fois. Pas pour ce à quoi nous avons affaire maintenant. “

Nous devons dire clairement que les gens ne réagissent pas de manière excessive à cela, non?

Fauci: «Nous devons faire valoir ce point… C’est une affaire sérieuse. Nous ne réagissons pas de manière excessive. »

