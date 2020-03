La star de la WWE, Roman Reigns, confirme l’absence de WrestleMania 36 au milieu d’une pandémie de coronavirus

La star de la WWE, Roman Reigns, a confirmé qu’il ne participerait pas à WrestleMania 36.

Le Big Dog était prévu pour un match de haut niveau contre Goldberg pour le championnat universel au Show of Shows.

Roman Reigns a organisé quatre matchs de WrestleMania dans le passé

Mais la WWE devra trouver un nouvel adversaire pour Goldberg suite à la décision de Reigns de se retirer.

La pandémie de coronavirus oblige la WWE à tenir WrestleMania à son Performance Center à Orlando et dans d’autres lieux inconnus à huis clos pendant deux nuits.

Les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents sont vulnérables au virus – et avec Reigns qui surmonte la leucémie deux fois dans sa vie – il met sa santé avant la lutte.

Mais l’ancien champion du monde, qui a organisé quatre matchs principaux de WrestleMania, insiste sur le fait que les gens “ne connaissent pas toute l’histoire”.

Dans un article Instagram de six minutes, Reigns a déclaré: «C’est partout dans les actualités, les feuilles de saleté – peu importe comment vous les appelez, que j’ai retirées de WrestleMania.

“Et c’est drôle parce que, depuis des années maintenant, l’homme, les années, les gens sont comme,” ne se présente pas à WrestleMania. Nous ne voulons pas que vous y participiez ». Tu sais ce que je veux dire?

Roman Reigns devait affronter Goldberg pour le championnat universel à WrestleMania 36 ce week-end

«Il y a une belle poignée de mecs et de haineux qui ne voulaient pas de moi là-bas, mais au moment où je fais un choix pour moi et ma famille, je suis un lâche, je suis une poule mouillée. Beaucoup de choses différentes que je suis maintenant.

“Mais vous ne connaissez pas toute l’histoire. Tout ce que vous savez, c’est ce que vous pensez. “Oh, bien sa santé et ceci et cela”, mais vous ne savez pas ce qui se passe d’autre dans ma vie. Tu ne sais pas si j’ai des nouveau-nés.

“Vous ne savez pas si j’ai de la famille dans mon ménage, une famille plus âgée.

«Alors oui, juste le vieil homme – allez-y et retournez cette couverture et lisez quelques pages, entrez dans quelques chapitres avant de vraiment commencer à courir la bouche. Prenez ce temps pour vous améliorer. “

Reigns s’est également excusé auprès de ses fans pour avoir raté WrestleMania 36.

Ce sera la première fois depuis son appel à la liste principale en 2012 que Reigns est absent d’un spectacle de WrestleMania.

Il a ajouté: “Pour tous mes fans, je suis désolé de ne pas avoir pu participer cette année et présenter un spectacle et divertir.

«Mais parfois, les choses sont plus importantes et j’ai dû faire un choix pour moi et ma famille. Mais quoi qu’il en soit, vous connaissez déjà l’accord, l’homme. J’ai bien sûr fait la ville.

«Je veux dire que je suis arrivé à Orlando et j’ai dû prendre une décision pour moi. Mais cela n’enlève rien à ce que j’ai fait et à ce que je vais faire.

«J’adore toujours ce jeu, j’aime toujours la lutte professionnelle, le divertissement sportif, j’aime être sur le ring. C’est un peu bizarre d’être dans le ring avec personne qui regarde, personne dans l’arène. Mais, mec, je suis prêt à retourner au travail. “

La WWE devrait officiellement écrire Reigns sur la carte WrestleMania dans l’épisode de SmackDown de cette semaine.

