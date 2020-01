La star de l’Ajax, Donny Van de Beek, devrait rejoindre le Real Madrid cet été malgré l’intérêt de Manchester United

Le Real Madrid a conclu un accord de 47 millions de livres sterling avec l’Ajax pour le meneur de jeu néerlandais Donny van de Beek, selon la presse.

L’international néerlandais a attiré un certain nombre de grands clubs européens pour ses brillants résultats lors de la superbe course de l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Donny van de Beek serait en route pour le Real Madrid cet été

Et il a continué sa forme brûlante cette saison, après avoir marqué six buts et quatre passes décisives en 16 matches de championnat pour les champions de l’Eredivisie.

Les vrais sont à la recherche d’un milieu de terrain créatif alors qu’ils cherchent un remplaçant à long terme pour Luka Modric, et on pense que Zinedine Zidane a désigné l’homme de 22 ans comme l’homme pour succéder au vainqueur du Ballon d’Or.

Selon Marca, un accord a été conclu entre les clubs pour que Van de Beek déménage au Bernabeu, mais il n’arrivera pas avant l’été.

Van de Beek, qui a été couronné neuf fois par les Pays-Bas, a attiré l’attention de Zidane la saison dernière avec un affichage impressionnant au Bernabeu en Ligue des champions en 16es de finale.

La nouvelle du passage imminent du milieu de terrain aux géants de LaLIga sera un coup dur pour Ole Gunnar Solskjaer, qui voulait qu’il soit le fer de lance du milieu de terrain de United la saison prochaine.

James Maddison de Leicester et Jack Grealish d’Aston Villa sont d’autres meneurs de jeu avec lesquels les Red Devils sont liés.

La nouvelle du déménagement de Van de Beek au Real Madrid sera un coup dur pour Solskjaer

Les rumeurs déformées de Van de Beek d’un départ en milieu de saison plus tôt cette semaine.

S’exprimant lors du camp d’entraînement de mi-saison de l’Ajax au Qatar, il a déclaré: «Je l’ai déjà dit et je le répète: je resterai à l’Ajax cette saison. Et peut-être la saison prochaine aussi.

«Ces reportages sur le Real Madrid ou Manchester United sont un bon signe, mais ce n’est plus important maintenant. J’ai dit que je resterai à l’Ajax et je le ferai à 100%. »

.