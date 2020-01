La star de l’Oklahoma et de l’Alabama, Jalen Hurts, a une mauvaise journée au Senior Bowl

Mardi, la star de l’Oklahoma et de l’Alabama, Jalen Hurts, a connu une mauvaise journée au Senior Bowl.

Cette semaine, Hurts est sans doute le nom le plus grand et le plus notable à participer au Senior Bowl 2020. L’événement est un moyen pour les personnes âgées de présenter leurs compétences avant le NFL Combine.

Ancienne vedette de l’Alabama et de l’Oklahoma, beaucoup étaient curieux de voir comment Hurts se produirait sur cette scène.

Malheureusement, la première journée ne s’est pas particulièrement bien passée pour le jeune quart-arrière.

“C’est le premier jour, mais Jalen Hurts a vraiment du mal à se positionner”, a tweeté Matt Miller de Bleacher Report.

Miller n’était pas seul dans cette évaluation.

“Jalen Hurts n’a pas l’air bien aujourd’hui dans la pratique”, a noté Nicholas Moreano de Chicago Audible.

“Il semble y avoir beaucoup de malentendus et de lancers inexacts quand il est à QB.”

Heureusement, Hurts a pu rassembler quelques faits saillants de la journée.

. @ JalenHurts lançant aux receveurs à l’entraînement @seniorbowl de l’équipe sud! @ wvua23 pic.twitter.com/zfPz7rl3Xl

– Alessandra Pontbriand (@APontbriandTV) 21 janvier 2020

Hurts a commencé la saison dernière comme l’un des pionniers du Heisman.

Bien qu’il n’ait finalement pas gagné, il a connu une saison formidable avec les Sooners qui a culminé avec le programme qui s’est rendu aux éliminatoires du football collégial.

Il reste à voir où Hurts va finalement dans le repêchage de la NFL 2020.

