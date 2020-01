La star de l’UFC, Brett Johns, dévoile la réalisation de son rêve d’enfance, être la fierté combattante du Pays de Galles et son cauchemar de blessure

Pour certains combattants, se battre sous la bannière de l’UFC une seule fois peut être l’apogée de leur carrière.

Désormais la première organisation d’arts martiaux mixtes au monde, la société est devenue un phénomène mondial depuis sa création en 1993.

Autrefois décrit comme «le combat de coqs humains» par le sénateur John McCain, l’UFC est maintenant une machine à un milliard de dollars avec plus de followers sur Instagram que la NFL et Price Harry et Meghan Markle.

. – Contributeur

Brett Johns admet qu’il pourrait être sur le point de s’en sortir avec l’UFC s’il perd ce week-end

Mais pour Brett Johns, né à Swansea, les combats sont tout simplement un mode de vie.

Le joueur de 27 ans avait à peine 18 mois lorsque le premier événement de l’UFC a eu lieu dans la McNichols Sports Arena devant 7 800 personnes.

Après avoir pratiqué le judo dès l’âge de quatre ans sous la tutelle de son père, Johns a commencé le Jiu-Jitsu brésilien à l’adolescence alors que le frisson des combats commençait à le piéger.

Au fur et à mesure que sa passion grandissait, ses compétences et ses distinctions commençaient à suivre. Après être devenu professionnel en 2012, il a remporté les titres mondiaux des poids coq aux Cage Warriors et aux Titan Fighting Championships et le président de l’UFC, Dana White, ne pouvait ignorer le Gallois.

. – Contributeur

Le poids coq nourrit de véritables ambitions de reproduire son statut de champion du monde des promotions précédentes

Mais le rêve de s’installer à l’UFC risque de se transformer en cauchemar après une vague de malchance torride.

Deux défaites au rebond signifient que le combattant invaincu se retrouve dans une position inconfortable, la défaite laissant potentiellement sa carrière dans l’octogone ballottée par un fil.

Samedi, Johns entrera dans l’octogone pour ce qu’il craint d’être la dernière fois alors qu’il affronte Tony Gravely lors de l’UFC Fight Night à Raleigh, en Caroline du Nord.

Mais le joueur de 27 ans est déterminé à ne pas laisser son rêve s’échapper si facilement.

“Je me bats pour la meilleure promotion au monde, les enfants rêvent de devenir UFC”, a-t-il déclaré à talkSPORT.com.

“J’ai déjà remporté deux titres mondiaux dans d’autres promotions, même si ce n’était pas mon objectif. Au début, je voulais juste gagner une ceinture et je l’ai fait après cinq combats.

«Faire passer l’appel à l’UFC, c’est comme atteindre le sommet de l’arbre dans votre sport. Je n’ai pas encore fini. Il me reste encore beaucoup de temps.

«Si je ne visais pas à affronter les cinq meilleurs gars, je ne serais pas là du tout. Je passais mon temps à faire autre chose. Je crois vraiment que je peux faire le sommet de la division.

«Je dois d’abord passer par Tony et une fois que cela arrivera, nous pourrons planifier à partir de là.»

Après avoir battu Kwan Ho Kwak lors de ses débuts en 2016, Johns a été contraint d’attendre 13 mois jusqu’à son prochain combat alors que des combats consécutifs étaient prévus, puis abandonnés.

Le Gallois a retiré la deuxième soumission de trancheuse à veaux de l’histoire de l’UFC contre Joe Soto pour lui mériter un bonus de performance de nuit de 50000 $, mais des pertes consécutives contre Aljamain Sterling et Pedro Munhoz ont laissé le concurrent poids coq planer au-dessus du bord.

Après s’être cassé le nez dans trois de ses quatre combats à l’UFC et après une horrible blessure au genou, Johns est prêt à montrer au monde ce dont il est capable samedi soir.

. – Contributeur

Johns a retiré la deuxième soumission de trancheuse à veaux de l’histoire de l’UFC

“Ça a été une année frustrante d’avoir récupéré ces blessures”, a-t-il ajouté.

“Je n’ai pas eu de temps libre, je m’entraîne toute l’année – ce qui est mon truc préféré – donc je m’entraîne depuis 15 mois.

“Il y a eu quelques soucis, mais je les surmonte maintenant. Comme je l’ai dit, c’est agréable de surmonter le speedbump et maintenant j’ai hâte d’y entrer.

“C’est une de ces choses où j’ai dû attendre longtemps, mais les trois prochains jours vont être les plus longs de ma vie alors que je me prépare.”

UK MMA continue de prospérer grâce à des pionniers comme Michael Bisping, Darren Till et Leon Edwards arborant le drapeau.

Cependant, Johns est devenu le premier combattant gallois à participer à un événement numéroté de l’UFC lors de sa défaite contre Munhoz lors de l’UFC 227.

Et le soutien de la foule galloise adoratrice le pousse à chaque fois qu’il met le pied dans une cage.

«Représenter le Pays de Galles est une grande chose et être le premier combattant gallois de l’UFC est formidable. C’est une énorme tique dans ma casquette.

. – Contributeur

Swansea, 27 ans, est le visage combattant d’une nation

«J’en ai parlé à mon entraîneur et c’est presque comme si le destin était l’un des premiers à l’UFC.

«Nous voulons représenter le pays et porter le drapeau gallois dans la cage.

“Chaque fois que je marche dans cette cage, j’ai le dragon gallois sur mon épaule que vous ne devriez jamais tenir pour acquis.”

Regarder UFC FIGHT NIGHT®: BLAYDES contre DOS SANTOS ce samedi en direct sur UFC FIGHT PASS à partir de 22h00 GMT et en continu sur BT SPORT 1 à partir de 23h00 GMT.

.