La star de l’UFC Conor McGregor dit que le rematch Floyd Mayweather “arrivera” et qu’il veut remporter le titre mondial de boxe

Conor McGregor veut ajouter le champion du monde de boxe à sa liste impressionnante de réalisations.

En 2016, la star de l’UFC est devenue la première personne à détenir deux ceintures en même temps lorsqu’il a battu Eddie Alvarez pour ajouter le titre léger à sa couronne de poids plume.

Il a ensuite tourné son attention vers une bataille d’argent contre la légende de la boxe Floyd Mayweather en 2017 et a révélé qu’il prévoyait de revenir sur le ring dans un avenir pas trop lointain.

McGregor a bien commencé, mais s’est estompé radicalement contre Mayweather dans son combat de boxe professionnelle

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

Et il insiste sur le fait qu’il peut amadouer Mayweather, qui s’est retiré du sport après ce combat avec une fiche de 50-0, de retour pour le deuxième tour.

“Je voudrais faire un match retour contre Floyd, je pense que nous devrions faire un match retour”, a-t-il expliqué au journaliste Ariel Helwani.

«Je veux dire, il flirte avec ça et il peut aller chercher quelqu’un d’autre mais ça ne sera pas pareil.

«J’ai fait un travail phénoménal dans ce combat. Et la seule raison pour laquelle j’ai perdu ce combat était parce que je me préparais pour un adversaire de style coquille Philly. Et quand le combat était comme ça, je le séparais.

“Ensuite, il s’est avancé et je ne m’enfonçais pas dans mes tirs comme je le suis maintenant avec mes entraîneurs de boxe, des gars qui forent à nouveau des choses de boxe spécifiques en moi. Je sais que je bat Floyd si on fait un match revanche – quand on fait un match revanche.

“Il ne va pas faire un combat d’arts martiaux mixtes comme il était censé l’être! C’était censé être moi la boxe et ensuite nous ferons un combat d’arts martiaux mixtes. C’est ce qui a été dit. Ce n’était pas écrit, mais c’était un droit d’accord verbal. De toute évidence, cela ne se produira pas. Je ne vais même pas le pousser là-dessus non plus. Mais je voudrais le boxer, ce serait une bonne revanche. »

Dana White et Floyd Mayweather ont annoncé qu’ils travailleraient ensemble

Mais, cela arrivera-t-il réellement? McGregor sait que Mayweather et le patron de l’UFC Dana White ont conclu un accord pour plus tard cette année où White a déjà admis que Mayweather se battra, donc McGregor est confiant qu’il obtiendra son homme.

“On ne sait jamais [we could fight this year], les gens de Showtime et Floyd sont de bonnes personnes avec qui faire des affaires.

«Pour le combat de Mayweather, j’avais 10 semaines pour me préparer. Avant cela, je n’étais pas dans le meilleur … j’étais encore en train de déconner. J’ai passé 10 bonnes semaines solides. Maintenant, je suis entièrement concentré. “

McGregor a également déclaré qu’il était ouvert à la boxe Manny Pacquiao et Paulie Malignaggi.

«Je veux encore boxer, je boxerai encore. J’obtiendrai un titre mondial de boxe. “

Quand on lui a proposé qu’il aurait besoin de plusieurs combats pour avoir une chance de gloire mondiale, McGregor – connaissant sa valeur – a rejeté la notion.

“Non [laughs]. Je boxerais plusieurs fois, j’aime vraiment la boxe et je suis sacrément bon. “

Avant tout cela, cependant, McGregor doit voir Cerrone ‘Cowboy’ samedi soir.

S’il sort vainqueur, il est largement admis que le poids welter Jorge Masvidal veut un morceau du train de sauce McGregor, tandis qu’il y a également la possibilité d’une revanche avec Khabib Nurmagomedov, qu’il a perdu en 2018.

