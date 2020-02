La star de Man City, Kevin De Bruyne, est à l’aise à Etihad au milieu des spéculations sur le transfert du Real Madrid et de Barcelone

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, a annulé les spéculations le liant à un éloignement de l’Etihad, révélant qu’il se sentait très “à l’aise” dans “l’une des meilleures équipes du monde”.

L’international belge, dont l’accord actuel court jusqu’à l’été 2023, est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League.

Cela a conduit le joueur de 28 ans, actuellement au sommet de ses pouvoirs, à être lié à un transfert d’argent au Real Madrid ou à Barcelone

Mais l’ancien meneur de jeu de Chelsea, qui travaille avec City depuis l’été 2015, ne semble pas pressé de quitter Pep Guardiola prochainement.

“Je me sens à l’aise parce que c’est le club que j’ai joué le plus longtemps en dehors de Genk, mais c’était parce que j’étais dans la jeunesse, donc c’était différent”, a déclaré De Bruyne à Sport360.

«Mais je me sens bien ici parce que je suis heureux ici. Je joue dans l’une des meilleures équipes du monde, l’une des meilleures ligues du monde et ma famille est installée, mes enfants sont heureux. Cela le rend donc plus confortable.

«Si l’une de ces choses n’était pas en place, cela vous stresserait, mais je n’ai pas ce stress pour le moment.

«Je me sens détendu et je sens que je peux me concentrer sur ce que je dois faire pour être prêt.»

L’international belge est déterminé à gagner plus d’argenterie avec City dans les années à venir

S’adressant à talkSPORT en décembre, Herwig De Bruyne a également suggéré que son fils n’avait pas l’intention de quitter Manchester de si tôt.

«Il adore ça», a-t-il déclaré à Jim White.

“Tout, où il vit, le club, la ville – il aime Manchester City.”

Les champions en titre n’ont aucune chance de conserver leur titre cette saison, avec un énorme 22 points entre eux et les leaders en fuite Liverpool.

Néanmoins, De Bruyne cherche désespérément à obtenir plus d’argenterie majeure avec City en 2019/20, les hommes de Guardiola étant toujours fermement à la recherche de la gloire de la FA Cup et de la Carabao Cup.

City se qualifiera également pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, une compétition qui n’a pas encore de succès, où ils affronteront les géants européens du Real Madrid dans une rencontre titanesque.

Jamie O’Hara dit que Man City peut encore avoir une meilleure saison que Liverpool

De Bruyne a déclaré à propos de ce test: «Avec le tirage au sort, je ne pense pas qu’il y ait une petite équipe que nous aurions pu avoir. Si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous devez battre le meilleur.

«Je pense que c’est pour cela que vous voulez jouer. Vous voulez jouer la Ligue des Champions, les Coupes du Monde, les Euros, tout ça.

«Évidemment, c’est quelque chose que je n’ai pas gagné, alors peut-être inconsciemment c’est quelque chose que nous voulons plus.

“Mais vous voulez tout gagner, la Coupe de la Ligue, la FA Cup, la Ligue des Champions, l’entraînement aussi – parfois c’est encore pire à l’entraînement.

«Peu importe qui nous jouons, nous respectons l’adversaire et c’est ainsi que nous devons le faire à chaque match. “Même comme Port Vale en FA Cup [third round], nous avons mis en place une bonne équipe pour montrer que nous voulons gagner. Peu importe qui nous jouons, peu importe la compétition, nous voulons toujours gagner. »

