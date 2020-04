La star de Man City, Kevin De Bruyne, ne sait pas s’il a contracté un coronavirus en confinement avec sa famille

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, soupçonne qu’il a peut-être contracté un coronavirus alors qu’il était en détention avec sa famille.

Un ballon n’a pas été botté en Premier League depuis mars, avec des événements sportifs de haut niveau suspendus jusqu’à nouvel ordre alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de COVID-19.

La Ligue des champions est parmi les meilleurs événements sportifs actuellement en suspens – Man City n’ayant pas encore disputé le match retour de son affrontement des 16 derniers matchs avec le Real Madrid, dans lequel ils mènent 2-1

La star de Man City dit que lui et le reste des De Bruynes se sentent à nouveau bien après avoir été frappé par une maladie récente.

Mais il n’est pas sûr que ce soit réellement un coronavirus avec lequel ils ont tous été frappés, car ils sont restés isolés jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.

“Je vais bien, pour être honnête”, a déclaré le jeune homme de 28 ans, resté à Manchester avec sa jeune famille pendant le lock-out, dans une interview accordée à Sky Sports.

«Les deux premières semaines, ma famille était malade, donc c’était un peu comme de haut en bas, mais maintenant ils sont tous en bonne santé.

“Nous ne savons pas si nous l’avions [coronavirus] ou pas, mais je pense que nous allons bien maintenant. “

Avec la famille à cause de cette maladie non précisée, De Bruyne essaie de rester aussi en forme que possible tout en respectant les réglementations sur les coronavirus.

“Eh bien, les deux premières semaines ont été un peu bizarres parce que je ne sais pas ce qui se passe”, a ajouté le meneur de jeu City.

«Ensuite, j’ai réussi à obtenir un tapis roulant. Je nageais un peu parce que j’ai de la chance d’avoir une piscine en bas.

Kevin De Bruyne dit que lui et sa famille sont bien contre après avoir souffert de maladie

«Je faisais quelques longueurs mais maintenant je fais surtout une course et je dirais tous les deux jours que je choisirais entre nager et faire de l’exercice, donc je reste assez bon pour ce que nous pouvons nous-mêmes, je devine.”

Lorsqu’on lui a demandé si City envoyait des informations et des exercices, il a répondu: «Ils nous envoient comme un programme assez important.

«Je pense qu’au début du verrouillage, certains des gymnases du gymnase sont allés au club et ont fait des vidéos de ce que nous pouvons faire, différents types d’exercices.

«Mais il y a quelques choses que j’aime faire, évidemment c’est plus la course et la natation.

«Je fais un peu entre les deux, mais je ne suis pas du genre à rester assis comme une heure ou deux heures dans un gymnase.

“Je m’ennuie de faire des trucs par moi-même de toute façon, donc je préfère faire de la course à pied, où je reste occupé pour moi-même et écouter des podcasts et tout ça.”

