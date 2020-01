La star de Man Utd, Marcus Rashford, est «épuisée» et Solskjaer a commis une «ERREUR ÉNORME» en le jouant contre les Wolves, déclare Glen Johnson

Marcus Rashford est épuisé et c’est pourquoi il s’est blessé lors de la victoire de Manchester United en FA Cup contre les Wolves, selon Glen Johnson.

Le joueur de 22 ans était un remplaçant de deuxième mi-temps pour les Red Devils lors de leur rediffusion au troisième tour à Old Trafford, alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer poursuivait le premier but.

La percée est survenue quelques instants après son introduction alors que l’arrivée de Juan Mata a donné à United la tête et finalement une victoire 1-0 pour les faire passer au quatrième tour.

Marcus Rashford fait face à une course pour être en forme pour l’affrontement de Premier League dimanche contre ses rivaux Liverpool

Mais les Red Devils ont subi un coup dur alors que Rashford a été contraint de sortir avec une blessure après seulement 16 minutes sur le terrain, remplacé par Jesse Lingard.

Solskjaer a admis son pari avec la remise en forme de l’attaquant qui s’est retourné contre lui après avoir été remplacé par précaution lors de leur match précédent, une victoire 4-0 sur Norwich.

Ce match a vu Rashford faire sa 200e apparition pour son club d’enfance – le quatrième plus jeune joueur à atteindre ce jalon dans l’histoire de United – et a également marqué deux buts avant sa sortie pour porter son bilan cette saison à 19 dans toutes les compétitions.

Le match de la Coupe de mercredi était également sa 30e apparition de la saison et Johnson pense que Solskjaer a fait une “énorme erreur” en ne reposant pas le leader de l’Angleterre, qui est maintenant susceptible de s’absenter dimanche à Anfield pour jouer contre Liverpool, leader de la Premier League.

“Il est évidemment un bon garçon en forme, mais les matchs vous rattrapent”, a déclaré l’ancien défenseur à White and Sawyer.

“C’est le type de blessure qui ressemble à une brûlure en quelque sorte – il y avait peu ou pas de contact et il sentait juste quelque chose dans son dos. En règle générale, vous ne récupérez pas les problèmes tant que vous n’êtes pas beaucoup plus vieux et plus loin.

«Je pense qu’il va avoir besoin de soins.

Marcus Rashford a joué dans presque tous les matchs de Man United cette saison, et il semble que cela ait eu un impact sur sa forme physique

«Ils semblent avoir fait la bonne chose en le faisant sortir du terrain assez tôt contre Norwich, mais ils font ensuite une énorme erreur en le faisant entrer hier soir.

“Le joueur va vouloir jouer – en tant que footballeurs, peu importe si vous êtes à 50, 60 ou 70%, vous voulez toujours jouer – c’est donc au personnel de l’arrière-boutique de le protéger.”

«Ils savaient qu’il était sorti dans le match auparavant par précaution, et c’était la bonne décision, alors ils auraient dû le protéger davantage en ne le mettant même pas sur le banc.

«Vous êtes soit assez en forme pour jouer, soit vous ne l’êtes pas. Si vous n’êtes pas en forme, cela ne sert à rien d’être sur le banc.

“C’est là que je pense que le personnel des coulisses devrait mieux s’occuper de lui, parce que si le joueur a la possibilité de jouer, même s’il est à 50%, il voudra jouer.

«Maintenant, il va être absent plus longtemps et pourrait rater ce gros match, et ce n’est pas bon pour lui, ses coéquipiers ou le club. C’était un point négatif pour tous hier. »

