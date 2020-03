La star de Manchester United, Marcus Rashford, aide à collecter 100 000 £ pour une œuvre caritative FareShare au milieu d’une pandémie de coronavirus

Marcus Rashford a aidé à collecter 100 000 £ pour FareShare, le plus grand organisme de bienfaisance du Royaume-Uni pour lutter contre la faim et le gaspillage alimentaire.

La star de Manchester United travaille avec FareShare pour aider à fournir de la nourriture aux enfants qui dépendent généralement des repas scolaires.

Marcus Rashford a été désintéressé pendant ces périodes de test

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a fermé des écoles au Royaume-Uni en raison de la pandémie de coronavirus.

Et l’organisme de bienfaisance a depuis recueilli 100 000 £ en travaillant aux côtés de Rashford.

L’attaquant anglais a déclaré à Sky Sports: «Je ne savais pas à quel point le nombre d’enfants ne mangeait pas à la maison autre que les repas scolaires était élevé. Ce nombre m’a un peu choqué.

«Et puis je me souviens avoir parlé à un ami qui disait qu’il y avait une opportunité où nous pouvons aider ces gens et FareShare nous a permis de le faire fonctionner.

“Regarder avec FareShare – je ne pense pas avoir réellement fait quelque chose dans un délai aussi court auparavant.”

Les gars, nous l’avons fait !! 100 000 £ pour @FareShareUK, soit 400 000 repas pour les enfants vulnérables du Royaume-Uni. Je vous remercie!! Vous êtes tous incroyables. ♥ ️ @ brfootball quand est-ce que nous avons promis des questions / réponses?

– Marcus Rashford (@MarcusRashford) 28 mars 2020

Southampton et la Saints Foundation ont également établi un partenariat avec FareShare pour cuisiner 1 000 repas par semaine pendant trois mois pour les personnes vulnérables de la région.

Rashford est exclu d’une blessure au dos depuis janvier.

Le joueur de 22 ans, qui comme tous les footballeurs a eu plus de temps libre avec des matches suspendus jusqu’au 30 avril, insiste sur le fait que son dos se sent “10 fois mieux maintenant”.

Il a déclaré: «Je me sens beaucoup mieux. J’ai un scan dans quelques jours et cela devrait le solidifier, mais je me sens beaucoup mieux par rapport à il y a deux ou trois semaines.

«Je me sens 10 fois mieux maintenant. Pour moi, il s’agit maintenant de se préparer à reprendre l’entraînement, puis à jouer à des jeux pour l’équipe.

«Je suis dans un bien meilleur endroit. Je suis beaucoup plus heureux qu’il y a environ un mois, donc les choses semblent positives. “

