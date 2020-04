La star de Manchester United, Marcus Rashford, lève 20 millions de livres sterling et Joe Cole met sur pied un nouvel organisme caritatif pour fournir une aide pendant la pandémie de coronavirus

Marcus Rashford et Joe Cole ont prouvé que les footballeurs font leur part pour aider pendant la crise des coronavirus, en levant des MILLIONS de livres pour la charité.

Les joueurs ont fait l’objet de nombreuses critiques au cours de la semaine dernière – y compris de la part du gouvernement – sur le montant de leur rémunération pendant la panne de sport.

Marcus Rashford et Joe Cole font partie des stars du football de renom pour prêter main forte lors de la crise des coronavirus

CINQ clubs de Premier League ont placé leur personnel non joueur dans le programme de congé du gouvernement, tandis que leurs joueurs les mieux rémunérés sont tous restés à plein salaire.

Le spécialiste de talkSPORT, Simon Jordan, a même qualifié certains joueurs d’hypocrites ce week-end, après que Jack Grealish et Kyle Walker aient tous deux été surpris en train d’afficher les directives du gouvernement en matière d’isolement en faisant la fête avec des amis, après avoir exhorté les membres du public à rester chez eux.

Mais il y a aussi beaucoup d’incidents de joueurs qui font le bien, et Rashford et Cole montrent l’exemple avec leurs brillants efforts de collecte de fonds pour apporter un soulagement pendant cette crise.

La star de Manchester United a annoncé la semaine dernière qu’il travaillait avec l’association caritative FareShare pour aider à distribuer de la nourriture aux enfants qui dépendent des écoles pour leurs repas quotidiens.

Et il a été révélé ce week-end que le joueur de 22 ans avait jusqu’à présent recueilli plus de 20 millions de livres sterling pour la cause.

Rashford a été stupéfait par la réponse à son appel, Tesco faisant un don de nourriture d’une valeur de 15 millions de livres sterling, Asda promettant 2,5 millions de livres sterling en espèces et The Co-Op fournissant également 1,5 million de livres sterling en dons de nourriture.

Un grand merci à @Tesco qui s’est engagé à donner 15 millions de livres sterling de nourriture à @FareShareUK et Trussell Trust. L’impact de ceci est ÉNORME! Je vous remercie!

– Marcus Rashford (@MarcusRashford) 2 avril 2020

En plus des principaux supermarchés, Pret A Manger et Pizza Express ont également contribué, tandis qu’un montant incroyable de 160 000 £ provient de dons du public.

Rashford, qui travaille avec FareShare depuis 12 mois, a révélé qu’il avait grandi avec des repas scolaires gratuits et a déclaré qu’il craignait que jusqu’à 600 000 enfants souffrent de la faim en raison de la fermeture des écoles.

Pendant ce temps, l’ancienne star de Liverpool, Chelsea et West Ham, Joe Cole, a aidé à créer un nouvel organisme de bienfaisance avec sa femme pour aider à fournir de l’équipement et des fonds au NHS.

Cole a fait don de 25 000 £ de son propre argent pour lancer “Heroes – Help Them Help Us”, qui a aidé à acheter 50 imprimantes 3D pour construire des milliers de visières médicales pour le personnel de première ligne du NHS.

Ils ont également envoyé des colis alimentaires aux travailleurs du NHS, fournissent des soins aux enfants et proposent des thérapies aux travailleurs de la santé en première ligne de cette crise.

Dans l’ensemble, l’organisme de bienfaisance a reçu plus de 180 000 £ de dons du public.

Rashford et Cole ne sont pas les seules stars de haut niveau à prêter main forte lors de l’épidémie de COVID-19.

L’équipe de Manchester United a fait don d’environ 1 million de livres sterling aux hôpitaux locaux, chacun jouant 30% du salaire de son mois pour lutter contre le virus.

Pendant ce temps, le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a rallié d’autres joueurs de Premier League pour créer un nouveau fonds qui verra les joueurs des 20 meilleurs clubs de vol se réunir pour collecter des fonds pour le NHS.

Norwich City, tout en mettant en contact certains de ses employés, a également annoncé son intention de soutenir sa communauté locale.

Les frères jumeaux Josh et Jacob Murphy, qui sont passés par l’académie des Canaries, font partie des joueurs liés au club qui ont prêté main forte, aidant à délivrer des ordonnances aux personnes âgées de Norfolk.

Interviewé Jacob + Josh Murphy quand ils ont joué les uns contre les autres en PL +, ils étaient vraiment de bons gars. Maintenant, ils livrent des ordonnances aux résidents âgés de Norfolk.

Une partie du groupe de bénévoles du marché de Downham pour les deux derniers jours + pour prévisible. Belle pic.twitter.com/SHUgyFkUQo

– Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 4 avril 2020

