La star de Manchester United, Paul Pogba, porte un maillot de la Juventus pour rendre hommage à Blaise Matuidi après un test de coronavirus positif

Le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a enfilé un maillot de la Juventus pour montrer son soutien à son coéquipier de France Blaise Matuidi – qui a récemment été testé positif pour le coronavirus.

Le milieu de terrain de la Vieille Dame est devenu le deuxième joueur des géants italiens à contracter le virus au milieu de l’épidémie meurtrière en Italie et à travers l’Europe.

Pogba a rendu hommage à son proche ami Matuidi

Dans un clip sur sa page Instagram, Pogba s’est entraîné en portant un maillot de la Juve avec «Matuidi 14» dans le dos.

Fellow Man United, Victor Lindelof, figure également dans la vidéo – et le Suédois s’est entraîné avec un maillot de la Sampdoria avec «Ekdal 6» pour soutenir son compatriote suédois Albin Ekdal.

Pogba, qui jouait pour la Juventus et a été régulièrement associé à un retour, retourne à la forme physique après une blessure à la cheville qui l’a tenu à l’écart pendant la majeure partie de la saison avant d’être suspendu par un coronavirus.

La star des Red Devils a été active dans la lutte contre le coronavirus, offrant aux fans de football des conseils sur la façon de se comporter pendant la crise.

Bien que Pogba n’ait pas été coéquipiers avec Matuidi pendant son séjour à la Juventus, le duo est un ami proche en raison de ses exploits avec l’équipe nationale française vainqueur de la Coupe du monde.

Dans une publication Instagram émouvante, Matuidi a écrit: «Je suis positif.

«Habituellement, j’aime penser que je suis positif. Quelqu’un qui essaie de diffuser de bonnes vagues autour de lui, ma famille, mes amis, mes coéquipiers.

«Aujourd’hui, je reste positif. Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient du privilège d’être footballeur professionnel et à ce titre, je bénéficie d’un suivi médical régulier et excellent.

«Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais probablement jamais su.

Pogba avait l’habitude de se présenter sous le maillot de la Juve chaque semaine

«Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi.

«Je suis positif, nous sortirons collectivement plus forts de ce test, il nous apprendra à mieux nous connaître, à être plus unis, plus généreux, mieux.

«Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis afin que nous puissions bientôt câliner nos enfants, prendre nos parents dans leurs bras, vérifier nos frères et sœurs et célébrer les objectifs avec nos coéquipiers.

“Je suis positif, nous le ferons.”

