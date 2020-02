La star de Tottenham, Dele Alli, s’excuse d’avoir semblé se moquer de l’épidémie mortelle de coronavirus dans une vidéo Snapchat

Dele Alli s’est excusé d’avoir semblé se moquer de l’épidémie mortelle de coronavirus dans une vidéo Snapchat.

Le milieu de terrain de Tottenham a filmé un homme d’apparence asiatique, puis a placé la caméra dans une bouteille de savon antiseptique pour les mains samedi.

Dimanche, Dele Alli a publié une déclaration s’excusant pour la vidéo

La vidéo, qui a été rapidement supprimée, était accompagnée de la légende: “Ce virus gunna doit être plus rapide que cela pour m’attraper.”

Plus de 34 800 personnes ont été infectées par le coronavirus, la grande majorité en Chine, et le nombre de morts de la maladie est passé à 815 au cours du week-end.

Dimanche, Alli a insisté sur le fait que sa vidéo n’était pas drôle et qu’il s’était laissé tomber ainsi que son club.

Dans une vidéo publiée sur Weibo, une plate-forme chinoise de médias sociaux, Alli a déclaré: “Je voudrais m’excuser pour la vidéo que j’ai publiée sur Snapchat hier.

“Ce n’était pas drôle. Je l’ai réalisé immédiatement et l’ai retiré. Je me laisse tomber et le club. Je ne veux pas que vous ayez cette impression de moi.

“Ce n’est pas quelque chose qui devrait être plaisanté. Envoyer tout mon amour, mes pensées et mes prières pour tout le monde en Chine. »

Alli, qui est en vacances pendant les vacances d’hiver de Premier League, sera de retour en action lorsque Tottenham se rendra à Aston Villa le week-end prochain.

