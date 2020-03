La star de Tottenham, Harry Kane, a demandé que la saison de Premier League soit supprimée si elle n’était pas terminée fin juin

Harry Kane pense que si la saison de Premier League ne peut pas être terminée fin juin, elle devrait être abandonnée.

Tout football professionnel en Angleterre est suspendu jusqu’au 30 avril au moins en raison de la pandémie de coronavirus, sans aucune garantie qu’il reprendra alors.

Kane est blessé depuis janvier

L’attaquant de Tottenham pense qu’il devrait y avoir une limite sur le moment de mettre fin à la campagne.

“Je sais que la Premier League fera tout son possible pour terminer la saison”, a déclaré Kane dans une vidéo Instagram Live avec Jamie Redknapp.

«Il doit y avoir un point où assez c’est assez. La limite pour moi est probablement la fin juin. »

Tottenham est actuellement huitième du tableau et sept points de Chelsea à la quatrième place avec neuf matchs à jouer.

L’Euro 2020 a déjà été repoussé à 2021 pour permettre l’achèvement des compétitions nationales en Europe.

Kane, blessé depuis le Nouvel An, ne veut pas voir le début de la saison 2020-21 repoussé.

Il a ajouté: “Jouer en juillet ou août et repousser la saison prochaine, je n’y vois pas trop d’avantages.

“Évidemment, je ne sais pas trop de choses en coulisses et financièrement.

“Si la saison n’est pas terminée à la fin de juin, nous devons examiner les options et nous réjouissons de la prochaine saison.”

