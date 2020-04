La star de Tottenham Heung-min Son subira un entraînement militaire en Corée du Sud pendant la pandémie de coronavirus

Heung-min Son espère terminer son service national obligatoire de quatre semaines en Corée du Sud pendant la pandémie de coronavirus.

La star de Tottenham est retournée dans son pays après la suspension des matchs de Premier League le mois dernier.

Heung-min Son doit effectuer quatre semaines de service national en Corée du Sud

Il reste à voir si le football de Premier League reprendra le 30 avril, et Son attend de voir si la suspension est prolongée.

Son, qui est actuellement en quarantaine de deux semaines après avoir pris l’avion pour son pays natal de Londres le week-end dernier, doit légalement effectuer un service national obligatoire de quatre semaines dans l’armée sud-coréenne.

Cela aurait dû durer 21 mois, mais il a été exempté de ce délai en raison de sa participation au triomphe de la Corée du Sud aux Jeux asiatiques de 2018.

Son n’a plus joué depuis qu’il s’est fracturé le bras en février, mais voit la suspension actuelle de la Premier League comme le moment idéal pour terminer son service.

Il veut commencer le 20 avril et serait en service dans le Corps militaire.

Des discussions sur le retour du football anglais sont en cours entre la Premier League, l’EFL, la Professional Footballers ’Association et la League Managers’ Association.

Une nouvelle suspension de la Premier League permettrait à Son de terminer son service national sans que cela ait un impact sur sa carrière.

Plus tôt cette semaine, Son a téléchargé des photos et une vidéo sur son histoire Instagram le montrant sauter sans plâtre sur son bras.

