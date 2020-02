La star des Bulls se fait avec Jim Boylen

L’expérience de Jim Boylen allait toujours être intéressante pour les Bulls. C’est probablement la meilleure façon de le dire.

Il a commencé son mandat en tant qu’entraîneur intérimaire en soumettant ses joueurs à trois séances d’entraînement de deux heures et demie et en leur faisant faire des sprints et des pompes militaires le tout au cours de sa première semaine. Et c’était après une suite. Ses joueurs en avaient fini avec lui tout de suite.

Je suis heureux de vous informer que rien n’a changé depuis qu’il a été embauché comme entraîneur-chef à plein temps des Bulls. En fait, ses joueurs en ont probablement plus marre qu’avant.

Exemple concret: Zach LaVine. La frustration était palpable hier soir lors de la défaite des Bulls 124-122 contre le Thunder.

LaVine et Boylen se sont disputés au milieu du jeu lorsque le Thunder tirait des lancers francs. LaVine a crié «J’ai 40 points» à son entraîneur.

Sur la possession suivante, il s’est arrêté et a drainé un pointeur à 3 mètres, à environ 200 pieds de distance, donc je suppose que cela a fonctionné?

C’est presque comme le seul but de Boylen car l’entraîneur-chef des Bulls est de harceler LaVine – même quand il est en train de jouer.

Il semble juste au-dessus. Entre ses temps morts en fin de partie dans les éruptions et le manque de confiance dans son joueur vedette, LaVine semble prêt à donner à Boylen le Big Boot à tout moment.

Ce fut une saison frustrante, dans l’ensemble, pour les Bulls. Et ce n’est même pas encore fini. Il y a donc probablement beaucoup plus à venir.

.