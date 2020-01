La star des Lakers devrait passer Kobe sur la liste de pointage

Il y a quelques années, interrogé sur son ascension dans la liste des meilleurs scores de la NBA, LeBron James a essayé de marteler le point qu’il n’était pas un marqueur – au lieu de cela, il est un meneur de jeu, a-t-il déclaré aux journalistes.

Ça aurait vraiment pu nous tromper.

James devrait dépasser Kobe Bryant sur la liste des meilleurs scores de la NBA samedi soir. Il lui suffit de 18 points pour le faire. Il est assis à 33 626 avant un match sur la route contre les 76ers. Bryant est à 33643.

Après ce soir, tout devient réel. LeBron pourrait raisonnablement prétendre être le meilleur buteur de la NBA. Il n’est pas trop loin de Kareem Abdul-Jabbar au premier rang.

Kareem Abdul Jabbar: 38,387

Karl Malone: 36 928

Kobe Bryant: 33,643

James Lebron: 33,626

Voici un aperçu de chacun de ses seaux tout au long de sa carrière sur un graphique de prise de vue.

All the King’s Buckets. 2003-2020

As LeBron gets set to surpass Kobe for 3rd place on the NBA’s all-time scoring list, take a minute to appreciate his incredible career.

Here are his 12,254 career made field goals pic.twitter.com/Tha0fCK5M5

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) January 25, 2020