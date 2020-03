La star d’Everton Andre Gomes recrée “ Cast Away ” alors qu’il canalise Tom Hanks pendant l’auto-isolement du coronavirus

Nous avons déjà vu Cesc Fabregas émuler une icône du cinéma lors de l’auto-isolement des coronavirus, et maintenant la star d’Everton Andre Gomes a fait de même.

Mais alors que l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea, Fabregas, s’est lancé dans la comédie – recréant la célèbre scène «Good Morning My Neighbors» du film d’Eddie Murphy «Coming to America» – Gomes a décidé de se lancer dans l’actualité avec une recréation de «Cast Away».

Fabregas a mis en lumière une situation troublante en début de semaine

Le film de survie de 2000 avec Tom Hanks, qui a récemment été testé positif pour COVID-19, dépeint un homme échoué sur une île après un accident d’avion.

Hanks est brillant dans le film, mais la vraie star est son seul compagnon – le volley-ball, Wilson, du nom des fabricants du ballon.

Et Gomes a décidé d’alléger l’ambiance en ces temps troublants en partageant sa propre version du film – même avec son propre Wilson.

Le milieu de terrain portugais, qui n’est revenu que récemment à jouer après une blessure grave, a déclaré à son compagnon de ballon: «Oh, je ne sais même pas quel jour est aujourd’hui.

“Ça fait longtemps à la maison … manque de nourriture … c’est dur hein?

Instagram

Gomes a essayé d’alléger l’ambiance à la maison

“Quoi? Je ne sais pas … peut-être quelques semaines de plus.

“Imagine pour moi … je suis resté sans football pendant quatre mois … sans toucher le ballon … et maintenant que je suis de retour, je dois m’asseoir à la maison … c’est mauvais, vraiment mauvais.

“Que pouvons-nous faire?

“Un peu d’exercice … Netflix … faisant le défi que les gens mettent sur Instagram … c’est tout.”

Clive Tyldesley commente une femme fabriquant des lasagnes alors qu’un coronavirus annule le football à travers le pays

Quand Gomes et ses coéquipiers d’Everton reviennent sur le terrain, il reste à voir.

Tout le football professionnel en Angleterre est suspendu jusqu’au 3 avril au plus tôt, et la Premier League se réunit aujourd’hui pour évaluer la situation et tenter de formuler un plan sur la manière de terminer la saison 2019/20.

Vous pouvez regarder l’intégralité de la brillante vidéo d’Andre Gomes en haut de la page…

