La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, “surmonte la peur des coronavirus avec un test négatif” après avoir manqué un entraînement pendant deux jours avec un mal de gorge

Kylian Mbappe aurait testé négatif pour le coronavirus après avoir manqué la formation PSG en raison d’une maladie.

Le joueur de 21 ans a été mis à l’écart pour deux séances d’entraînement en raison d’une infection de la gorge.

Kylian Mbappe a marqué cinq buts en six matches de Ligue des champions cette saison

Et le média français L’Equipe affirme qu’il a été testé négatif pour le coronavirus, la maladie mortelle qui a infecté plus de 115 000 personnes dans le monde, dont plus de 4 000 morts.

Le PSG espère que Mbappe se rétablira à temps pour jouer un rôle dans le match retour de la Ligue des Champions mercredi dernier contre le Borussia Dortmund.

Les champions de Ligue 1 traînent 2-1 à égalité grâce au double d’Erling Haaland.

Mbappe a aidé l’égalisation de Neymar avec une course étincelante au Signal Iduna Park, avant que Haaland ne tire à la maison un vainqueur emphatique de 20 verges à 13 minutes du temps.

Si le PSG ne parvient pas à renverser le déficit étroit, ils subiront une élimination en Ligue des Champions en huitièmes de finale pour une quatrième saison consécutive.

Le patron du PSG, Thomas Tuchel, a révélé que Mbappe souffrait d’angine de poitrine, un type de douleur thoracique.

L’entraîneur allemand a déclaré: «Kylian est malade.

Thomas Tuchel espère que Kylian Mbappe est assez bien pour jouer contre le Borussia Dortmund

“Il était malade hier et il est malade aujourd’hui avec l’angine de poitrine et nous essayons peut-être d’avoir une pratique légère (avec lui) ce soir.”

Tuchel n’a pas encore décidé d’inclure Mbappe dans l’équipe de la journée pour le match de Dortmund.

Il a ajouté: «Il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours.

“Nous devons attendre et décider demain matin.”

Mbappe a été en forme en Ligue des champions cette saison, marquant cinq buts et enregistrant quatre passes décisives.

Pendant ce temps en Ligue 1, il compte 18 buts et cinq passes décisives à son actif en 20 apparitions.

