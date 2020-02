La star du porno Lana Rhoades révèle un joueur vedette glissé dans les DM

La star du porno Lana Rhoades a révélé qu’une star jouait récemment dans ses DM. Le joueur de 23 ans en était très fier en raison de la notoriété de l’homme en question.

Selon Rhoades, le footballeur qui l’a contactée est payé 80 millions de dollars par an et possède plus de 43 millions de followers sur Instagram.

Lana Rhoades dit qu’un footballeur avec 43 millions de followers sur Instagram l’a frappée dans le dms… pic.twitter.com/3kkI3Tq7qj

– Marshall 〽️ (@ftblmarshall) 25 février 2020

Selon son récit de l’histoire, il «s’est glissé dans ses DM».

Rhoades a un énorme succès sur le site pour adultes Pornhub, et apparemment il y a de très gros noms parmi ses followers.

Rhoades a fait la grande révélation dans un clip publié sur Youtube où elle parlait à Alexandra Cooper et Sofia Franklyn.

Un ami proche, Mike Majlak, a fait rouler la balle dans un vlog où il a déclaré: «Elle s’est fait prendre par un footballeur qui a un contrat de 80 millions de dollars.»

Alors que Cooper et Franklyn haletaient la nouvelle, Rhoades a offert des détails supplémentaires.

“Il compte 43 millions d’adeptes”, a-t-elle déclaré.

«Attends, qui est-ce? Je veux juste savoir qui c’est », a déclaré Cooper.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé, cela n’a pas empêché les détectives d’Internet de se lancer dans l’action.

Rhoades se porte bien également sur les suiveurs, avec 7,8 millions d’abonnés Instagram.

