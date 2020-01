La star du tennis Coco Gauff veut que son permis de conduire soit délivré à Chick-fil-A

Alors que la star montante du tennis international Coco Gauff continue de faire la une de ses réalisations remarquables à seulement 15 ans, il est facile d’oublier qu’elle a aussi des moments d’adolescence réguliers. Mais l’Américain l’a rappelé à tout le monde lors d’une conférence de presse à l’Open d’Australie.

Après sa superbe victoire au deuxième tour contre la Roumaine Sorana Cirstea mercredi – elle a gagné 4-6, 6-3, 7-5 après avoir pris du retard, 3-0, dans le troisième set – on a demandé à Gauff si elle avait fait des progrès sur son objectif d’obtenir son permis de conduire.

Elle a expliqué qu’elle avait son permis d’apprenant mais qu’elle devait convaincre un de ses parents de laisser pratiquer, afin qu’elle puisse aller un jour à Chick-fil-A par elle-même.

Gauff, qui aura 16 ans en mars, a déclaré:

«J’ai mon permis maintenant, alors j’ai finalement fait ça. En fait, je vous montrerais, mais je ne l’ai pas sur moi. Ma maman l’a parce que je l’ai presque perdu ici. Je ne sais pas pourquoi je l’ai amené en Australie avec moi, mais oui, j’ai mon permis.

«Mon père me permet de conduire plus que ma mère. Avec ma maman, j’essaye de la forcer à me laisser conduire parce que j’ai besoin de pratique, alors quand j’aurai 16 ans et que j’aurai mon permis, je vais aller à Chick-fil-A et partout tous les jours sans mon Parents.”

Objectifs d’adolescent justes et normaux.

Gauff a ajouté qu’elle avait obtenu son permis pendant l’intersaison du tennis à l’automne et a déclaré que sa première fois sur une autoroute en Floride était «vraiment éprouvante». Cependant, elle a également admis qu’elle s’était entraînée au volant avant d’obtenir son permis en octobre. ou novembre (elle n’était pas sûre).

«Je conduisais déjà techniquement à l’époque, mais c’était sur des routes secondaires, vous savez, pour en avoir une idée.»

Voici la conférence de presse complète de Gauff après sa victoire au deuxième tour.

Après avoir atteint le quatrième tour à Wimbledon et le troisième tour à l’US Open en 2019, Gauff a explosé sous les projecteurs. En plus de Cirstea, elle a également battu Venus Williams – qu’elle a également contrariée à Wimbledon – au premier tour de l’Open d’Australie.

Elle jouera la troisième tête de série Naomi Osaka au troisième tour vendredi matin à Melbourne (mais c’est jeudi à 19 h 30 HE) dans un match revanche de l’US Open quand Osaka a gagné en deux sets.

.