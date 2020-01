La starlette adolescente Jack Rudoni se verra offrir un nouveau contrat au milieu de l’intérêt pour la Premier League et le Championnat

L’AFC Wimbledon est sur le point d’offrir au talentueux milieu de terrain Jack Rudoni un nouveau contrat au milieu de l’intérêt de la Premier League et des championnats.

talkSPORT.com comprend que les Dons ont identifié la sécurisation de l’avenir à long terme du milieu de terrain central comme une question prioritaire.

AFC Wimbledon

Jack Rudoni s’apprête à se voir proposer un nouveau contrat par l’AFC Wimbledon

L’accord actuel de 18 ans expire à la fin de la saison, bien qu’il soit possible de le prolonger.

Cependant, l’équipe de League One souhaite récompenser Rudoni pour ses débuts encourageants dans la première équipe avec un nouveau contrat amélioré.

Rudoni n’a fait ses débuts complets pour les Dons chez Bristol Rovers que le lendemain de Noël, mais les chefs de club sont convaincus qu’il est destiné à atteindre le sommet et veulent le lier à une affaire plus longue.

Le diplômé de l’académie a signé son premier contrat professionnel en mars dernier, après avoir été capitaine des équipes des moins de 18 ans et des moins de 23 ans.

Rudoni est au club depuis l’âge de 11 ans après avoir quitté la tenue de Premier League Crystal Palace.

Il a passé du temps en prêt chez Tonbridge Angels plus tôt cette saison, et a également acquis une précieuse expérience en équipe première à la fin de la campagne 2018/19 chez Corinthian-Casuals.

Les Dons ont récompensé leur collègue diplômé de l’académie Paul Osew avec un nouveau contrat la semaine dernière.

L’arrière gauche de 19 ans, qui a excellé sous la direction du manager Glyn Hodges, avait également attiré l’attention d’ailleurs.

