La starlette de Manchester United Brandon Williams pourrait se disputer pour l’équipe d’Angleterre Euro 2020, déclare Darren Bent

Darren Bent pense que le jeune Brandon Williams de Manchester United pourrait être en lice pour une convocation à l’équipe d’Angleterre 2020.

L’arrière gauche a fait irruption dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison et a réalisé des performances impressionnantes.

Le joueur de 19 ans tient même à l’écart le plus expérimenté Luke Shaw.

Brandon Williams a fait ses débuts pour Manchester United en septembre

L’ancien attaquant anglais Bent et l’animateur de talkSPORT Adrian Durham parlaient du produit pour les jeunes Man United sur Drive et de ses chances d’être nommé dans l’équipe de Gareth Southgate.

Durham a déclaré: “Mis à part la miss, il était sensationnellement bon, Williams à l’arrière gauche, et il est tout ce que Luke Shaw devrait être.”

Bent a déclaré: «Il doit être dans un cri (pour les euros). S’il garde Luke Shaw hors de l’équipe et joue à partir de maintenant jusqu’à la fin de la saison, chaque semaine, et joue au niveau qu’il a joué le week-end, il ne peut pas être loin.

“Je sais [Ben] Chilwell et [Danny] Rose, tu l’as probablement mis devant lui.

Durham a ajouté: “Chilwell plonge un peu.”

Bent a répondu: “Il joue toujours bien et le meilleur arrière gauche.”

Bent a ajouté: “Brandon Williams, s’il continue à jouer aussi bien qu’il l’a fait le week-end et continue jusqu’à la fin de la saison, alors il doit être dans la discussion.”

Williams a fait ses débuts avec les Red Devils en septembre 2019 lors de leur victoire en tirs au but sur la Coupe Carabao contre Rochdale. Il a continué pour faire 14 apparitions supplémentaires pour le club et a marqué son premier but en novembre contre Sheffield United.

