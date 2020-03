La starlette de Tottenham sur le soutien à Man United et l’idolâtrie de Vidic, se faire prendre par Ronaldo et vivre avec sa mère et son père

La starlette de Tottenham, Japhet Tanganga, a révélé qu’il avait grandi en soutenant le club rival de Manchester United et idolâtre toujours la légende d’Old Trafford Nemanja Vidic.

talkSPORT a rattrapé le défenseur des Spurs, âgé de 20 ans, avant le choc de Premier League samedi soir contre Burnley – qui est EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT – alors qu’il ouvrait sa saison de percée éclair.

Tanganga a été lancé au fond du match par le manager Jose Mourinho en janvier, lors de ses débuts en Premier League contre Liverpool.

Japhet Tanganga impressionné lors de ses débuts en Premier League contre Liverpool

Le défenseur est un joueur de Tottenham depuis dix ans, mais il était en grande partie inconnu lorsqu’il a été nommé starter contre les leaders de la ligue.

Sélectionné spécifiquement pour garder Sadio Mane et Mohamed Salah silencieux en raison de son rythme rapide, Tanganga a brillé – et a même été comparé à la légende de Man United Paul McGrath – bien que les Reds aient finalement remporté une mince victoire 1-0.

Il a continué à faire cinq apparitions en championnat cette saison jusqu’à présent ce trimestre, neuf dans l’équipe première au total, et il est pressenti pour un avenir brillant dans l’équipe de Mourinho et signer un nouveau contrat de pare-chocs.

Mais ce jeune garçon de Hackney ne prend pas de l’avance sur lui-même. Un chrétien dévoué et un père de famille, Tanganga vit toujours avec sa mère, son père, ses sœurs et son frère à Londres et a déclaré à talkSPORT qu’il n’avait pas l’intention de voler dans le nid pour l’instant.

Il a également admis être totalement frappé par les étoiles lorsqu’il s’est aligné contre Cristiano Ronaldo lors de la tournée de pré-saison de Tottenham – qui ne le serait pas? – et a révélé comment le défunt entraîneur des Spurs Ugo Ehiogu l’inspire toujours à tirer le meilleur parti de son talent.

De grandes choses sont attendues du défenseur très apprécié Tanganga

Avez-vous toujours soutenu Tottenham?

«En fait, je n’ai pas grandi en soutenant Tottenham quand j’étais petit.

«J’ai grandi avec mon père en regardant Man United et je les voyais toujours à la télévision quand j’étais jeune.

«Mais une fois que j’ai signé et que j’étais ici tous les jours, j’ai tout simplement adoré Tottenham. J’ai adoré les regarder jouer, aller à des jeux et les voir, alors ils sont devenus mon équipe préférée.

“Je n’étais pas vraiment fan de Tottenham avant, mais maintenant je le suis.”

Quel a été votre joueur Man United préféré en grandissant?

«Vidic. Il était immense. C’est quelqu’un que j’admire, surtout avec la position que je joue. Pour moi, c’est Vidic. »

Ayant signé quand vous aviez dix ans, quels joueurs des Spurs à cette époque avez-vous recherché?

«Des joueurs comme Ledley King et Michael Dawson. Mais pas seulement les défenseurs, des joueurs comme Rafael van der Vaart également. Il était là et il était vraiment bon. Luka Modric, Gareth Bale, tous ces joueurs, je les admirais. »

Nemanja Vidic était le héros de l’enfance de Tanganga alors qu’il grandissait en soutenant Manchester United

Comment c’était de se retrouver face à des joueurs comme la Juventus et le Real Madrid en pré-saison?

«Honnêtement, c’était incroyable. Je me souviens du match de la Juve qui attendait dans le tunnel les joueurs de la Juventus, ils sont sortis et je regardais Ronaldo avec admiration. “Je ne peux pas croire que je me tiens à côté de Ronaldo!”

«Ensuite, il y avait Buffon, Bonucci, tous ces joueurs, c’était fou. Honnêtement, c’était vraiment bon.

“Évidemment, dans le tunnel, vous les voyez et vous avez ces sentiments, mais une fois que vous avez franchi cette ligne, vous devez vous concentrer. Autant que c’est la pré-saison et que ce n’est pas une compétition aussi importante, je pense qu’il est important pour vous en tant qu’individu de marquer votre autorité sur le jeu et de montrer à vos coéquipiers, à votre manager et même parfois au monde, les gens le regardent, pour montrez ce que vous êtes capable de faire.

“Vous devez juste les traiter comme n’importe quel autre joueur. Bien sûr, ils sont dans le jeu depuis si longtemps et ils ont des qualités auxquelles vous n’êtes pas habitués lorsque vous entrez pour la première fois, mais il vous suffit de les traiter comme n’importe quel autre joueur, de vous concentrer et de faire ce que le manager vous demande de faire. “

Il y a une belle histoire sur la façon dont vous avez découvert que vous alliez jouer contre Liverpool, pouvez-vous nous dire ce qui s’est passé lorsque Jose s’est approché de vous?

“Ouais. Le mardi de cette semaine, il m’a demandé: “Voulez-vous jouer samedi?” J’ai dit oui et il a dit: “Êtes-vous sûr que vous n’aurez pas peur?” J’ai dit non! Il a dit: “D’accord”.

“Ensuite, nous avons travaillé sur la forme à l’entraînement mercredi et jeudi et à partir de là, j’ai pensé:” D’accord, je joue en fait “.

«Avant le match de samedi, j’étais vraiment nerveux, j’avais des nuits blanches et je pensais que ça pouvait aller bien, ça pouvait aller mal, toutes sortes de choses me traversaient la tête.

«Le jour du match quand je me suis réveillé, j’ai eu une petite déchirure, j’étais ému, dépassé, j’allais enfin faire mes débuts en Premier League!

«Mais une fois arrivé au stade et fait le ver, j’ai été allumé. Je n’étais pas nerveux face à Salah ou Mane, j’étais simplement concentré sur ce que le manager voulait que je fasse. “

Tanganga admet qu’il a été laissé starstruck jouer contre Cristiano Ronaldo lors de la campagne de pré-saison des Spurs

Vous vivez toujours avec votre famille, est-ce que cela vous maintient ancré et je me demande, avec toute la célébrité que vous obtenez maintenant, pensez-vous à déménager?

“Umm, je dirais que c’est quelque chose entre moi et ma famille. Nous savons quand c’est le bon moment, mais bien sûr, je vieillis et ma famille pense probablement qu’ils font ce que je fais de la maison parce que je suis parfois un peu embêtant!

“Mais non, j’aime vivre avec ma famille, ils sont incroyables. Mes deux sœurs et mon frère, ma mère et mon père, ils sont tout simplement incroyables et je les aime tellement. Je ne veux pas vraiment déménager pour l’instant.

«Pour être juste, je suis très bon par moi-même, je suis très responsable et organisé, et je fais beaucoup. Parfois, quand ma mère et mon père travaillent, je cuisine pour mes frères et sœurs et je cuisine pour moi-même, je suis responsable en termes de sorties et de faire du shopping, donc ça va aller! “

Ugo Ehiogu a joué un rôle clé dans votre développement et a eu une énorme influence sur vous, il serait fier de ces derniers mois…

“Oh oui. Je me souviens quand il est décédé beaucoup d’entre nous [Spurs’ academy players] parlaient, disant que nous voulons faire cela pour lui.

«Le temps qu’il nous a consacré, à nous entraîner et à nous parler, il me manque. Il a joué un grand rôle dans mon développement, m’aidant simplement.

«J’espère qu’il est au paradis en train de me regarder, de voir ce que je fais et qu’il est fier de moi. Je lui suis tellement reconnaissant. “

.